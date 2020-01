Reclamația a fost făcută în vara anului 2019, după ce artistul a lansat piesa Curwa care denigrează femeile și „consolidează atitudini misogine și legitimează o cultură a violului și violenței îndreptate împotriva femeilor prin versurile sale și prin videoclipul realizat”, potrivit reclamației ONG-ului.

Un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, emis astăzi, arată că Dani Mocanu este judecat în stare de libertate sub aspectul „săvârșirii de incitare la ură sau discriminare” potrivit comunicatului citat.

Dosarul manelistului a fost trimis la Judecătoria Pitești.

Piesa „consolidează atitudini misogine și legitimează o cultură a violului și violenței îndreptate împotriva femeilor prin versurile sale și prin videoclipul realizat”, se arată în reclamație, potrivit Vice. ONG-ul dorește ca faptele de discriminare să fie constatate în spațiul public, manelistul să fie sancționat și melodia să fie retrasă.

Redăm o strofă din melodia compusă și postată de manelist pe Youtube:

„O c**** dacă-ți iei, ține-o în locul ei

N-o lăsa să gândească, pune-i stop la idei

Să nu îi dai valoare decât ca la un câine

N-o duce la restaurant, ține-o acasă pe pâine.”

Artistul a fost contactat de jurnalștii Vice pentru a răspunde acuzațiilor aduse de ONG, dar nu a dorit să ofere declarații.

Piesele manelistului sunt celebre pentru versurile care denigrează femeile, dar asta nu este tot. Dani Mocanu are aceeași atitudine față de femei și atunci când vorbește despre ele în cadrul interviurilor.

„Cel mai important aspect este să fie sub piciorul meu întotdeauna, să nu facă nimic fără aprobarea mea. Eu sunt atras de femeile astea focoase, năbădăioase, dar întotdeauna să ţină cont de faptul că eu am un cuvânt de spus şi ea nu", ne-a spus el anul trecut.