Daniela Crudu, adevărul despre veniturile sale, după ce s-a retras din televizune! Din ce își câștigă existența vedeta?!

Daniela Crudu este una dintre cele mai iubite asistente TV. De fiecare dată, bruneta apare în fața micilor ecrane, cu zâmbetul pe buze, pusă pe șotii și cu o stare bună molipsitoare.

La fiecare apariție, pe care Daniela o are, în cadrul emisunilor TV, vedeta reușeste să cucerească publicul, fără eforturi prea mari.

Daniela Crudu este caracterizată de naturalețe și sinceritate, în tot ceea ce face.

În ultimul timp, vedeta TV a decis să se retragă, pentru o vreme din lumina reflectoarelor. Aceasta a mărturisit că își dorește o perioadă lipstită de camere de filmat și de apariții TV, deoarece aceste lucruri nu o mai pasionează, ca în trecut.

În cadrul unui interviu pentru un site, vedeta a răspuns la una dintre cele mai mari curiozități ale publicului și anume, din ce își câștigă existența, după ce a renunțat la televziune.

Daniela Crudu, mărturii despre parteneriatele sale

Deși nu mai este tot timpul în fața micului ecran, vedeta TV se ocupă cu alte activități, care îi aduc sume frumușele de bani. Daniela Crudu este cunoscută pentru pasiunea ei față de modelling.

Drept dovadă, în urmă cu câțiva ani, după ce a absolvit școala de modelling Prince d’Armeny, a câștigat premiul de „Cel mai sexy fotomodel din Romania”, premiu care i-a adus doar motive de mândrie, la vremea aceea.

În momentul de față, Daniela Crudu este pasionată de un alt domeniu și anume publicitatea. Bruneta câștigă foarte bine, din contractele de imagine, pe care le are.

Daniela Crudu are un trup de invidiat, iar asta îi aduce multe beneficii în domeniul pe care și l-a ales.

Fie că este la un shooting photo sau la o prezentare, pentru un brand celebru, bruneta reușește să facă o treabă excelentă.

„Am un shooting la Sibiu, la un brand de votcă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine.

Daniela Crudu, absolventă a Facultății de Jurnalism

Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu votcă și la haine”, a declarat Daniela Crudu, în cadrul unui interviu pentru Playtech-Impact

Mulți o cunosc prin intermediul televizorului sau a rețelelor sociale, dar câți stiu adevărul despre studiile Danielei Crudu. Pe lânga cursurile de modelling, vedeta TV are și diploma unei facultăți.

Vedeta TV are diplomă în domeniul jurnalismul, astfel că, a terminat o facultate în acest domeniu, cu note foarte bune.