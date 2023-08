Daniela Gyorfi, cea mai mândră mamă! Ce a spus cântăreața despre fiica ei!? Maria Gyorfi Tal are acum 12 ani și este complet schimbată: „Este cât mine aproape”

In articol:

Daniela Gyorfi este o cântăreață desăvârșită, însă cel mai important rol din viața sa, este cel de mamă. Artista a făcut de curând mărturisiri inedite despre fiica ei, Maria. Se pare că mezina familiei a ajuns la vârsta de 12 ani și se transformă într-o adevărată domnișoară.

Daniela Gyorfi, cea mai mândră mamă

Chiar și mama ei a rămas surprinsă când a văzut-o după două luni și a observat cât de mult s-a schimbat. Iată ce dezvăluiri a făcut cunoscuta interpretă despre rolul de mămică!

Daniela Gyorfi face parte din topul cântărețelor cunoscute de de la noi din țară, iar melodiile sale autentice au ajuns întotdeauna la inimile ascultătorilor. Pe lângă activitatea de pe scenă, frumoasa artistă mai are un rol important, și anume, cel de mamă.

Recent, ea a făcut mărturisiri inedite legate de fiica sa, Maria Gyorfi Tal. Mulți oameni își aduc aminte de fata cântăreței de pe vremea când era mică, însă acum nu mai arată deloc la fel. Mezina familiei a ajuns la vârsta de 12 ani și se transformă într-o adevărată adolescentă. De curând, ea a fost plecată în vacanță la o mătușă din Germania, unde a stat două luni.

Revederea cu mama ei a fost savuroasă, astfel că artista s-a mirat când a văzut cât s-a schimbat fiica ei, mărturisind că este cât ea de înaltă.

„Maria a fost plecată 2 luni în vacanță, la sora lui George, în Germania. Au fost apoi împreună și în Italia, s-a plimbat vara asta. După 2 luni de absență de acasă am descoperit-o mult mai înaltă și mai frumoasă. Este cât mine aproape, purtăm amândouă 37 la picior. Acum a început să împrumute încălțămintea de la mine, adidași sau ghete care îi plac, prin casă mai poartă pantofii sau sandalele mele cu toc și mă mai uit râzând la ea”, a spus Daniela Gyorfi, pentru click.ro .

Daniela Gyorfi, alături de fiica ei pe scenă

După ce au stat două luni despărțite, acum sunt de nedespărțit, astfel că Daniela Gyorfi a luat-o pe fiica ei la mare, unde susține numeroase concerte și spectacole.

Mai mult decât atât, Maria a urcat pe scenă alături de mama ei, iar oamenii prezenți la spectacol i-au urat în cor „La mulți ani!”, pentru ziua de nume.

„Azi am spectacole la mare, mergem împreună, o iau cu mine pe Maria. Aseară am urcat-o pe scenă la Eforie Nord. A fost un spetacol pentru doamna Maria Dragomiroiu. Mi-au urat oamenii “La mulți ani” și pentru Maria, le-am spus că este cu mine și am chemat-o din culise pe scenă. I-au spus că o iubesc! Azi sunt la Petrești, de Sfânta Marie, cu Caravana lui Axinte, apoi am o petrecere la mare. Maria vine cu mine, de-abia putem să sărbătorim! Urmează câteva zile pline de spectacole la mare, aș vrea să mergem împreună la o cherhana de la mare, după ce ne liniștim”, a mai spus Daniela Gyorfi, pentru acceași sursă citată.

Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal, care îi este și impresar în același timp. Cei doi sunt împreună de 17 ani, iar relația lor a rezistat timpului, datorită faptului că au știut cum să gestioneze relația de familie și cea profesională.

Daniela Gyorfi împreună cu George Tal și fiica lor [Sursa foto: Facebook]