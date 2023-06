„De ce mă tot întrebați? Nu-mi place” Paula Seling nu s-a abținut și i-a dat replica lui Lili Sandu, când a adus în discuție divorțul. Moment stânjenitor, în direct

In articol:

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat anul trecut, după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat o fetiță în urmă șase ani, aceasta având acum vârsta de nouă ani. Radu și Paula au păstrat o relație foarte bună după divorț și colaborează în creșterea și educarea micuței.

Citește și: Fiica Paulei Seling îi calcă pe urme mamei sale. Micuța o impresionează pe artistă în fiecare zi: "Am început cu niște game la pian"| EXCLUSIV

Recent, Paula Seling a fost invitată într-o emisiune TV în care a povestit ce relație are cu fetița ei, Elena dar și cum a asimilat fetița divorțul părinților ei. Artista a povestit că ea și Elena au o relație foarte apropiată și, de asemenea, Radu se implică foarte mult în creșterea micuței, formând în continuare o familie. În plus, Paula a declarat că fiica ei are acum două case și nu se plictisește niciodată.

Citește și: Paula Seling, prima apariție la TV alături de fiica ei! Ce a spus Elena în direct a uimit-o pe artistă: „E un context prin care nu am mai trecut până acum și îmi cer scuze”

„Noi suntem foarte apropiate și suntem în continuare o familie foarte apropiată, deciziile le luăm împreună, avem grijă ca Elena să nu simtă lucrurile prin care trecem. E ca și cum ar avea două locuințe, se simte băgată în seamă, pentru că atât eu, cât și tatăl ei încercăm să petrecem foarte mult timp împreună. Pentru ea e un avantaj, că nu se plictisește acasă, pentru că merge la a doua casă. Eu simt că este echilibrată, că este în regulă și că înțelege că indiferent ce ar fi în lumea asta, noi suntem totuși o celulă care e întotdeauna acolo pentru ea”,

a declarat Paula Seling la Vorbește lumea.

Paula Seling [Sursa foto: Captură video]

Moment stânjenitor pentru Paula Seling

Discretă din fire, Paula Seling nu a dezvăluit prea multe detalii despre separarea dintre ea și Radu Bucura. Artista a fost prezentă în cadrul emisiunii prezentate de Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu, iar întrebările acestora despre divorț au incomodat-o pe celebra cântăreață. Paula Seling a spus că separarea dintre ea și fostul ei soț a avut loc anul trecut, dar că nu îi place să vorbească despre acest subiect.

„Lili Sandu: Paula, când a fost separarea?

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Jador, anunț important după ce a spus că se retrage din muzică! Artistul are grave probleme de sănătate: „Eu îmi țin cuvântul”- kanald.ro

Citeste si: Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior- stirileprotv.ro

Paula Seling: Dar mie nu-mi place să vorbesc despre lucrurile astea. Anul trecut”, a fost începutul dialogului dintre Paula Seling și prezentatoarea emisiunii.

Citește și: Paula Seling a spus totul despre divorțul dintre ea și Radu Bucura. Când s-au despărțit, de fapt: „Am considerat un eşec faptul că am ajuns aici”

Întrebările au continuat, iar Paula Seling a dezvăluit că și-a revenit după divorț și că și-a găsit echilibrul în muncă. De asemenea, artista a mărturisit că se vede într-o altă relație și că se află într-o continuă evoluție pe plan personal.

„Paula Seling: Eu mi-am găsit echilibrul muncind, pentru mine munca este un refugiu, ceva ce mă face să mă simt valabilă pentru mine însămi. Nu fac lucrurile pentru a demonstra cuiva ceva, ci pentru că așa mă simt valabilă, repet, pentru mine.

Bogdan: Vreau să știu dacă te vezi în curând într-o nouă relație.

Paula Seling: Normal. Da, normal. Și așa e normal să fie.

Bogdan: Te simți vindecată, să înțeleg.

Citeste si: „M-am rugat să-l ia, să-i curme suferința.” Ce mărturisire a făcut mama lui Stephan Pelger, chiar la slujba de comemorare a celebrului creator de modă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este Victor Cornea, bărbatul celebru alături de care s-a afișat Andreea Bălan? Jucătorul de tenis este mai tânăr cu 9 ani- radioimpuls.ro

Paula Seling: Sunt anumite lucruri care sunt acolo și peste care dai în viața ta pentru a fi ca un fel de notă, te raportezi la evenimentul respectiv tot timpul, pentru a avea un anumit parcurs. Nu știu dacă înseamnă o vindecare, înseamnă o continua evoluție, adică mie mi se pare prea prețios și pretențios să spui vindecare. Nu, înseamnă o trecere de la o etapă la alta, înseamnă să faci în tine schimbările de care ai nevoie pentru a fi mai aproape de cine trebuie să fii”, a continuat dialogul dintre artistă și prezentatorii emisiunii.

Însă întrebările despre divorț nu s-au oprit, iar Paula Seling nu s-a mai abținut și i-a dat replica lui Lili Sandu, care a întrebat-o din nou despre separarea de Radu Bucura, deși răspunsurile artistei au fost evazive la restul întrebărilor pe care le-a primit din partea celor doi prezentatori din cadrul emisiunii.

„Lili Sandu: Paula, cum vezi tu această separare? Aveai nevoie de ea?

Paula Seling: De ce mă tot întrebați? Nu știu, îți dai seama că toate lucrurile care ți se întâmplă în viața asta nu ai cum să le prevezi, nu le înțelegi decât în momentul în care treci prin ele. Nu știu de ce aveam nevoie, mulți dintre noi nu știm de ce avem nevoie. În momentul în care ți se întâmplă anumite lucruri, îți dai seama cu ce rămâi în sufletul tău. Nu știu să vă spun de ce aveam nevoie, Dumnezeu știe”, a reacționat Paula Seling, vizibil stânjenită de întrebările cu privire la separarea de tatăl fetiței ei.

Întrebările prezentatorilor au incomodat-o pe Paula Seling [Sursa foto: Captură video]