Fratele lui Vadim Tudor, mesaj emoționant la 6 ani de la moartea regretatului politician: "Nu voi uita asta niciodată"

Toată lumea îl cunoștea pe regretatul Corneliu Vadim Tudor, însă puțini știau că politicianul are un frate. La șase ani de la trecerea în neființă a îndrăgitului publicist, Marcu Tudor a transmis un mesaj emoționant, dezvăluind cum au fost ultimele clipe din viața fratelui său.

Fratele lui Corneliu Vadim Tudor, mesaj la șase ani de la moartea politicianului

O veste tragică avea să cutremure România în urmă cu șase ani. Corneliu Vadim Tudor se stingea în urma unui atac de cord și lăsa în spate o familie și o națiune îndurerată, pentru care a făcut totul, de-a lungul vieții.

Acum, la șase ani de la moartea controversatului politician, fratele lui, Marcu Tudor, povestește cum au fost ultimele clipe cu Vadim, dar și cum și-a luat adio de la acesta, înainte să moară: "Nu voi uita asta niciodată. În dimineaţa zilei în care a murit. A făcut un atac de cord foarte puternic pe la 4 sau 5 dimineaţa. Inima îţi poate face multe probleme şi la ore foarte matinale! Au chemat Salvarea şi am ajuns cu toţii la spital. Acolo a mai făcut încă un atac, dar am reuşit să ne luăm rămas bun. Însă, cu doar două zile mai înainte fuseserăm amândoi la un concert de neuitat, al Corului Armatei Ruse. Cor care avea să se prăpădească la scurt timp, într-un groaznic accident aviatic.

Corneliu Vadim Tudor[Sursa foto: Captură tv]

Eu am condus maşina, şi la ducere, şi la întoarcere, şi-mi amintesc că am vorbit despre multe lucruri personale, ba chiar am şi glumit pe seama unor amintiri comune. Înainte de concert, care parcă a avut loc la Sala Radio sau Sala Palatului, nu-mi amintesc cu exactitate, a făcut multe fotografii cu cei prezenţi. A şi vorbit cu unii dintre ei. La pauză povestea s-a repetat. Era în elementul său şi nimic nu părea să-l ameninţe. Însă cu inima nu te joci!", a povestit Marcu Tudor, într-un interviu acordat Impact.ro.

Corneliu Vadim Tudor[Sursa foto: Captură tv]

Care a fost cel mai mare regret al lui Corneliu Vadim Tudor?

Fratele cunoscutului politician a mărturisit că Vadim a plecat din această lume cu un regret care îl măcina de ceva timp și care nu îi dădea pace.

Marcu Tudor a dezvăluit faptul că publicistul își reproșa foarte des, înainte să moară, faptul că a acordat prea multă încredere oamenilor din jur, iar mulți dintre ei nu au făcut decât să îl dezamăgească: "Cred că a plecat cu regretul că nu a reuşit să-şi dea întotdeauna seama de valoarea celor din jurul lui. Adică, parcă îşi reproşa că a avut prea multă încredere în mulţi dintre cei din jurul său. Şi nu toţi s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor sale. Nu dau nume, dar fiecare dintre noi a încercat în viaţă acest sentiment, cum că cel din dreapta sau din stânga sa nu a meritat efortul şi toată încrederea pe care le-ai investit în el. Poate slăbiciunea asta face parte din natura umană, dar în ultima vreme repeta, parcă mai des ca altădată, vorba lui preferată, cum că e “cel mai vulnerabil om din lume!", a mai adăugat fratele lui Corneliu Vadim Tudor, pentru sursa amintită.