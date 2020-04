In articol:

Grațiela Duban a revenit în țaraă dupa eliminarea sa din competitia "Survivor România", și, de aproape două săptămâni se va află in autoizolare alaturi de familie. Frumoasa actriță este fericită că se află alături de cei dragi și abia așteaptă ca perioada dificilă, impusă de pandemia de coronavirus să treacă, iar viață să revină la normalitate.

”Acum sunt în perioada de autoizolare, Andrei a cumpărat mare parte din cele necesare pentru zilele în care vom sta în casa. Ne simțim forte bine și timpul petrecut împreună este minunat pentru noi. Încerc să mă readaptez la fusul orar, mi-e destul de dificil, dar îmi revin încet, încet. Sunt dezorientata, încă nu realizez că sunt acasă, parcă tot am senzația că sunt pe insulă", a declarat Grațiela Duban la emisiunea Ștafeta mixtă de la WOWbiz.ro!

Gratiela Duban are și un gând pentru colegii săi rămași în Republica Dominicană, cărora, în ciuda tuturor problemelor întâmpinate le ține în continuare pumnii, acum din fața micului ecran. "Sunt cu inima alături de ei, le doresc să fie sănătoși, să lupte în continuare, să mă facă mândră de ceea ce vor căștiga. Îmi doresc să mănânce și ei mai bine că să fie și mai puternici. Le țin pumnii în continuare, sunt alaturi de ei și am emoții de fiecare data când îi văd pe traseu", a adăugat Grațiela la WOWbiz.ro.

Grațiela a dat o declarație șocantă la eliminarea de la Survivor România

Pe de altă parte Grațiela a dat o declarație șocantă la eliminarea de la Survivor România despre colegii ei, acum, la ceva vreme de la revenirea în țară. ”În momentul în care eu am plecat mi s-au adus acuze de către anumiți colegi de-ai mei că eu practic provoc certurile și discuțiile. Se pare că am plecat de două săptămâni și situația este alta. De altfel, am mai și spus. În clipa în care la noi în echipă se câștiga un meci, lucrurile erau frumoase, atunci când se pierdea un meci, situația devenea tensionată. Se pare că nu eu am fost motivul certurilor, pentru că am văzut că după ce am plecat eu, certurile au fost și mai aprinse și au căzut și foarte multe măști. În momentul acesta, nu vreau să dau în nimeni, nu vreau să fiu rea, dimpotrivă, îi înțeleg, unii dintre ei au anumite strategii și le ies, de aceea îi felicit, alții își dau seama că sunt într-o competiție nu doar sportivă, ci și de strategie, iar acum se văd lucurile mult mai accentuat. Eu, sincer, nu am avut nicio strategie, am fost acolo cu bune și cu rele, nu sunt un om perfect, am greșelile mele, dar vreau să le spun oamenilor că niciodată în viața mea, nu aș putea să calc greșit și să-mi trădez familia de acasă. Pentru că mi s-au adus foarte multe acuze că aș fi fost ba cu Bogdan, ba cu Mihai, ba cu Ghiță...Acolo a fost doar prietenie, nimic mai mult”, a declarat Grațiela Duban, în exclusivitate, la Ștafeta mixtă, emisiune difuzată de WOWbiz.ro.