În urmă cu câteva luni, în casa Puterea dragostei, a izbucnit un scandal uriaș între două dintre cele mai frumoase concurente din show, Ella și La Larisa Judele.

La revenirea brunetei la Istanbul, în competiție, și, firește, la inima lui Jador, ”prietena” Larisa avea să tulbure apele cu o serie de acuzații la adresa Ellei. Totul a început în momentul în care s-a aflat că fetele, alături de Culiță Sterp, au petrecut o noapte în trei, în apartamantul din București al Larisei.

Ella de la Puterea dragostei s-a simțit trădată de Larisa, după acuzațiile aduse despre Culiță și ea

Chiar dacă ambele domnișoare s-au abținut să spună ce s-a întâmplat de fapt în acea noapte și de ce au ajuns să se certe atât de rău pentru Culiță Sterp, lucrurile aveau să degenereze serios. Mai mult decât atât, după ce bruneta Ella de la ”Puterea Dragostei” a spus în timpul emisiunii că, de fapt, ar fi fost folosită de ”paravan” de Larisa pentru ca aceasta să se bucure de prezența artistului, șatena a izbucnit și i-a dat o replică pe măsută. ”

Ella s-a simțit trădată și, totodată, pusă într-o lumină nefavorabilă, astfel că a mărturisit că nu se aștepta ca Larisa, pe care o considera o prietenă, să îi aducă astfel de acuzații mincinoase.

”Nu s-a întâmplat nimic între mine și Culiță. De altfel, el nu mi-a dat de înțeles niciodată că mă place, că mă vrea. Dacă nu am povestit până acum întâmplarea a fost pentru că totul s-a întâmplat în casa Larisei, unde și eu și Culiță eram musafiri. Mi se pare incredibil ca eu care am fost cumva parvan în acel moment pentru Larisa, să fiu acuzată acum chiar de aceasta. Eu am încercat să fiu discretă, dar dacă tu te dai prietenă, vii acum și mă înjunghii pe la spate, eu trebuie să mă apăr. Când m-am întors la Puterea Dragostei, mi-am zis că nu mă mai las atacată. Sunt mai puternică și nu o să mă mai las călcată în picioare”, a declarat Ella despre Larisa.

Citeste si: Jador de la Puterea Dragostei, pe patul de spital din Dubai! Ce s-a întâmplat în prima lui vacanță

Citeste si: Raffaello de la Puterea Dragostei și-a lovit mustangul? Ce s-a întâmplat cu mașina lui de lux

Iancu Sterp a spus adevărul despre relația dintre Ella și Culiță! ”Mi-a spus clar că este o aberație”

Dacă Ella nu a fost iertată niciodată de Jador pentru acea seară, ei bine, în mod surprinzător, cel care avea să sară în ajutorul ei a fost chiar…Iancu, bărbatul care a plăcut-o la Puterea dragostei.

La vizita unei echipe WOWbiz.ro la Istanbul, Iancu Sterp a spus adevărul despre relația dintre Ella și Culiță. ”L-am întrebat pe fratele meu atunci, dacă a fost ceva între el și Ella, fiindcă, în aceste condiții, nu s-ar fi putut să am eu o legătură cu ea! Dacă ar fi fost sentimente, de orice tip, între ei, Doamne ferește, eu nu puteam să continui ceva. Culiță însă mi-a spus clar că este o aberație că ar fi avut vreo relație. Mi-a explicat că, într-adevăr, a fost într-o seară la acea fată Larisa acasă, o fostă concurentă, doar au râs, au glumit, dar nu s-a întâmplat nimic. Mai mult, el chiar m-a îndrumat să fiu cu Ella, mi-a zis că este o fată bună”, a declarat Iancu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!