Denisa Nechifor, o mămică extrem de mândră! Fosta iubită a lui Adrian Cristea are doar cuvinte de laudă la adresa fiicei sale: „A vrut să demonstreze că poate”

Denisa Nechifor a trăit o poveste de dragoste alături de Adrian Cristea, cu care are o fiică, pe Rania. Vedeta și fostul fotbalist s-au despărțit în urmă cu mulți ani, iar de atunci, Denisa și-a dedicat viața fetiței sale, pe care crescut-o și a educat-o singură, fără a avea parte de ajutor.

Rania va împlini în curând 15 ani, iar mama ei este foarte mândră de realizările pe care adolescenta le are până la această vârstă.

Luna trecută, fiica Denisei Nechisor a încheiat cu brio un capitol din viața ei. Mai exact, Rania a terminat clasa a opta și a promovat examenul de capacitate, reușind să fie admisă la un liceu prestigios din Capitală. Fosta iubită a lui Adrian Cristea a dezvăluit că fiica sa a studiat la o școală de stat, aceasta dorindu-și ca Rania să crească într-un mediu modest, pentru a se dezvolta într-un mediu cât mai normal, departe de pretențiile copiilor cu posibilități financiare foarte înalte. Denisa Nechifor a fost foarte mulțumită de rezultatele școlare ale fiicei ei, așa că a răsplătit-o pe adolescentă cu o vacanță de vis.

„Momentan suntem pe Coasta de Azur, la Monaco. Vara asta, jumătate a fost sacrificată în mare parte pentru că Rania a avut examenul de capacitate, am stat într-un super mare stres. Fiica mea este la învățământul de stat și am stat în stres pentru că voiam să vedem dacă intră la liceul sau colegiul pe care îl dorește. Abia pe 19 iulie am început vacanța. Rania s-a descurcat foarte bine la examene. A intrat la unul dintre cele mai prestigioase colegii din București, sunt foarte fericită. Apoi, Rania a plecat prima oară la bunici, eu în Grecia la Mykonos. După am plecat împreună Ungaria, în Veneția, Milano și, acum, Coasta de Azur. Este vacanța Raniei, în special. Rania a făcut grădiniță privată și apoi am decis, pentru că sunt mama singură și am vrut să fie copilul cu picioarele pe pământ, am preferat ca prima parte a școlii să o facă în sistemul de stat. Acum este în sistemul de stat, dar apoi se va muta la sistemul privat, cel puțin la facultate. Poate chiar mai devreme, dar acum a vrut să demonstreze că poate! Și sunt mândră de ea”, a declarat Denisa Nechifor pentru Playtech.ro.

Denisa Nechifor a recunoscut că își controlează foarte mult fiica

De când Rania a devenit adolescentă, mama ei a început să trăiască într-un stres continuu. Denisa Nechifor vrea să își țină fiica departe de tentațiile de care au parte tinerii din generația nouă, așa că apelează la orice variantă pentru a o controla. La începutul acestui an, fosta iubită a lui Adrian Cristea a dezvăluit că și-a urmărit fiica de câteva ori, pentru a fi sigură că nu o minte și că nu are un anturaj care să o influențeze negativ.

„Avem aplicația instalată din principiu toți părinții din gașcă, pentru că trebuie. Eu o controlez destul de mult pentru că îmi este frică de droguri, îmi este frică de influențe. Am stat și după copaci, nu te gândi că nu o urmăresc. Am stat și probabil o să mai stau. Sunt foarte atentă, vreau să știu unde este, vreau să știu cu cine, pentru că paza bună trece primejdia rea. De obicei nu mă duc singură în urmăriri, mai sunt cu câte o mamă. Odată am fost chiar și cu un tătic. Nu s-a întâmplat să mă mintă, dar este tentația aceea. Trebuie să fii foarte atent pe cine are în anturaj. Anturajele se măresc cu viteza sunetului mai nou, adică de unde avea patru prietene în clasa 0, acum sunt 200. La ziua Raniei, i-am zis că are liber să invite pe cine vrea ea. Au venit 50 de copii. Am vrut să-i văd pe toți și mi-a plăcut ce am văzut. Dar sunt și cazuri, am avut pe lângă, destul de ciudate. Eu am trimis un copil la spital de pe stradă și nu vreau să ajungem acolo. Așa că tentația este foarte mare, iar copiii sunt foarte ușor de influențat", a povestit Denisa Nechifor, pentru ego.ro .