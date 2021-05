Detalii neștiute din intimitatea Elenei Ceaușescu! Motivul pentru care a fost poreclită „Păsărica”

In articol:

Nicolae și Elena Ceaușescu sunt două personaje extrem de controversate din istoria României. În perioada în care liderul statului era Nicolae Ceaușescu, soția lui ar fi luat parte la foarte multe decizii care au schimbat țara. Viața și copilăria Elenei Ceauşescu sunt detalii mai puțin cunoscute de popor.

Viața ei este în cotninuare un mister, în contextul în care multe informații au fost cenzurate de ppartidul comunist. Nu se cunoaște data la care s-a născut, fiind undeva între anii 1916 şi 1919, în satul Petreşti, judeţul Dâmboviţa. Ea a fost exevutată alături de soțul ei, chiar la 40 de km de locul în care s-a născut.

Cunoscută drept Lenuța în satul ei natal, Elena Neacușescu provenea dintr-o familie de țărani, care aveau patru hectare de pământ. Tatăl viitoarei politicianei se numea Nae, iar mama Alexandrina. El era cunoscut drept „Briceag”, deoarece a încercat să câștige bani prin vâncarea de bcricege, cuie, ace sau diferite obiecte gospodărești de la vremea respectivă. Lenuța era cunoscută în sat după porecla „Păsărică”, după ce s-ar fi aflat că nu obișnuia să poarte lenjerie intimă.

„După Revoluţie, au ieşit la iveală, însă, câteva zvonuri din partea locului, care păreau să i se potrivească. Era subţire şi înaltă. Iar în sat, i se spunea «Păsărica». Şi asta fiindcă nu obişnuia să poarte chiloţi”, a declarat Edward Behr, în lucrarea „Kiss the Hand You Cannot Bite”.

Elena și Nicolae Ceaușescu

Cum se comporta Elena Ceaușescu cu femeile care îi făceau curățenie în casă

Elena Ceaușescu era extrem de dură cu femeile de srviciu din Palatul Primăverii. Fosta viceprim-ministru a României era extrem de exigentă cu femeile care făceau curat și chiar încerca să le facă munca mult mai grea. Cei care au lucrat în preajma Elenei Ceaușescu în perioada respectivă își aduc aminte cât de exigentă era soția lui Nicolaeu Ceaușescu când venea vorba de curățenie.

„Femeile de serviciu erau, pur și simplu, terorizate de Elena Ceaușescu, aceasta făcând tot posibilul pentru a se asigura că munca este dusă la îndeplinire în cele mai bune condiții și… fără scăpări. De exemplu, băga frunze sub covor să vadă dacă face curat", a mărturisit Dumitru Burlan, fostul ofițer de securitate al soților Ceaușescu.