Dezvăluirile dureroase făcute de Adriana Trandafir, despre copiii ei: „Nu am fost o mamă bună. Îmi asum”. Fanii au rămas uimiți când au auzit mărturiile ei

In articol:

Adriana Trandafir se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși are mulți admiratori, puțini știu suferința pe care o trăiește cunoscuta actriță, legată chiar de copiii ei.

Vedeta susține că și-ar fi dorit să fie mai prezentă în viața copiilor ei, însă din cauza meseriei sale, acest lucru nu a fost posibil, motiv pentru care se învinovățește și nu se consideră o mamă bună.

Citește și: Teo Trandafir, mărturisiri despre cea de-a treia căsătorie: „Daca Dumnezeu vrea, probabil se va întâmpla”

„ Am fost o mamă lipsă. Mi-aș fi dorit să fiu mult mai des împreună cu copiii mei.(...) Încerc și lupt din răsputeri să fie o mamă înțelegătoare, să nu îmi doresc, să nu-i oblig pe copii să trăiască viața pe care nu am trăit-o eu și să facă lucrurile pe care nu le-am făcut eu.(...) Eu am fost un copil crescut foarte strict, dar când a fost vorba să-mi iau zborul și să plec la facultate, am fugit, că dacă nu fugeam, rămâneam în sat bibliotecară, cred. (...)

Citeste si: Un nou val de cutremure sâmbătă dimineața, în Gorj. INFP: "Pot apărea şi replici de intensitate mai mare"- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Eu nu am fost o mamă bună, pentru că pe semne copiii meu au vrut să le citesc de mai multe ori basme seara, să-i culc de mai multe ori, să-i spăl de mai multe ori, să-i duc la școală de mai multe ori. Îmi amintesc că tatăl Mariei Speranța i-a făcut codițele ani de zile, pentru că eu plecam. Îmi asum și îmi spun lucrul acesta. Este un capitol la care nu am fost foarte prezentă.”, a mărturisit Adriana Trandafir, pentru un post TV.

Adriana Trandafir și fiica sa, Maria Speranța [Sursa foto: Instagram]

Adriana Trandafir s-a luptat în instanță pentru custodia fiului ei

Actrița are doi copii, un băiat din prima căsnicie, dar și o fiică, rezultată din mariajul actual. Adriana Trandafir a trecut printr-un episod dureros, atunci când a fost nevoită să se lupte în instanță pentru custodia băiatului ei, care la vremea aceea era minor.

Citeste si: ”Eram doi perfecționiști.” Mihaela Bilic, dezvăluiri despre motivul despărțirii de Constantin Stan, soțul Andreei Berecleanu- kfetele.ro

Citeste si: Se spală sau nu de Moșii de iarnă 2023? Răspunsul clar dat de preoții! Sâmbăta Morților este o sărbătoare foarte importantă- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Citește și: Adriana Trandafir a îngenuncheat în fața unui bărbat. Ce s-a întâmplat mai departe a făcut-o pe actriță să izbucnească în lacrimi: "Am simțit nevoia să plec de pe Pământ"

Ceea ce a demoralizat-o și mai tare la momentul respectiv a fost că tatăl ei a fost prezent la tribunal, în calitate de martor, pentru a spune că Adriana nu este capabilă să-și crească fiul.

"Când l-am văzut pe tata la proces, când a venit martor împotriva mea, ca să-mi ia copilul, și a spus că nu sunt în stare să-l cresc. Și mi l-au luat. Am crezut că viața s-a terminat pentru mine.", a dezvăluit Adriana Trandafir, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV.