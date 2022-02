Diana Caramaci, designer român, pe podium alături de Dior și Balmain: „Este un moment la care am visat”

In articol:

România este vedetă la Paris, la Fashion Week, datorită unui designer român, care duce modă la un alt nivel. Cea care va reprezenta țara noastră, printre multe nume mari din industria modei, este Diana Caramaci.

Tânăra a ajuns cunoscută și apreciată în industria modei, din întâmplare, așa cum spune ea, iar acum urmează să își trăiască cel mai mare vis.

Diana Caramaci, urcă pe podium la Paris Fashion Week

”Îmi place să creez și să îmbrac fete frumoase. Brand-ul meu este pentru femei puternice care-și doresc să-și evidențieze stilul de viață. Ținutele mele se pot purta la evenimete elegante, cât și pe zi, nu sunt făcute după un tipar anume. Nu am plănuit să fac asta, a fost o întâmplare. Am făcut un curs, am ajuns să câștig un concurs și de acolo s-a dezvoltat tot”,

a spus Diana Caramaci în emisiunea ”Teo Show”.

La doar 31 de ani, designer-rul român își propune prin colecțiile sale să spargă bariere, să evidențieze frumuțea și puterea feminină, lucruri prin care acum a pus România pe harta țărilor unde modă este la ea acasă.

Peste doar câteva zile, talentata româncă va prezenta pe podiumul de la Paris Fashion Week, acolo unde cap de afiș sunt casele de modă Dior și Balmain, colecția de toamnă-iarnă, în stil parizian.

Colenție pentru care Diana spune că a scos din buzunar o sumă însemnată, fiind vorba de câteva mii de euro, iar munca pe care a depus-o și încă o depune este pe măsură. Dorința sa fiind aceea de a impresiona la Paris prin creațiile sale.

“Am mari emoții, îți dai seama. Este o provocare pentru mine, dar este un moment la care am visat până acum și abia aștept să ajung acolo. Pe 28 va avea loc prezentarea și lucrez la foc încins până voi ajunge acolo. Am folosit materiale prețioase care să reflecte stilul parizian și suma ajunge undeva la câteva mii de euro. Miza este foarte mare și nu vreau să dezamăgesc”, a spus Diana Caramaci.

Pentru Diana Caramaci aceasta nu este prima prezentare de modă de avengură, însă emoțiile nu se compară. În trecut, tânăra și-a etalat colecțiile și la New York, dar și la Milano.