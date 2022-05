Din ce și-a câștigat Anca Serea primii bani, șantajată fiind de fratele ei: ”I-am ascuns sub saltea”. Vedeta a primit o sumă impresionantă

In articol:

Anca Serea este mama eroină a showbiz-ului românesc, aducând pe lume nu mai puțin de șase copii. În ciuda acestui fap, la 41 de ani, vedeta afișează o siluetă de invidiat, vârsta fiind pentru ea doar un număr.

Motiv pentru care, la îndemnul unei prietene, acum a urcat pe podiumul de modă, îmbrăcând o rochie neagră, mulată și transparentă.

Citeste si: Anca Serea, momente de panică în Bulgaria! „Pur si simplu am căzut pe stradă” Ce i-au spus medicii, după ce și-a făcut analize

Anca Serea a făcut primii bani din modelling

Deși emoțiile au existat, Anca Serea spune că a retrăit momentele tinereții, defilarea pe un podium de modă fiind primul ei job.

Citeste si: Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce s-a născut frățiorul său. Ce i-a transmis lui Liam- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

” Au trecut mulți ani de când defilam eu, adică aproape 15 -20 de ani, nu știu. I-am făcut hatârul și bucuria unei prietene. Nu știu dacă model sau manechin pentru că modele sunt fetele astea tinere, am și eu mulți ani. A fost bine, m-am simțit bine. Îmi place atmosfera, mai degrabă din culise”, a povestit Anca Serea, notează Viva.

Fiind vorba de amintirile vremurilor de mult timp apuse, Anca Serea a rememorat clipele și emoțiile primului ei job.

La 19 ani, în urma unui anunț din Galați, Anca Serea avea să urce pentru prima data pe un podium, la îndemnul fratelui. Șantajată de acesta că nu-i va mai da bani de buzunar, Anca Serea a ajuns la București, a defilat în fața mulțimii, iar apoi s-a întors acasă, la Tecuci, cu o sumă impresionantă.

În ultimul an de liceu, de la prima defilare de modă, partenera de viață a lui Adi Sînă a primit nu mai puțin de 3.000

de dolari.

”Prima campanie a fost făcută la un lanț de electrocasnice. Ședința foto a fost la București. Nu o să uit niciodată cum am plecat cu ghiozdănelul, în care erau vreo 3000 de dolari. Mi s-a părut fantastic pentru omulețul de 19 ani care eram. Am mers cu trenul la Tecuci (n.r. orașul natal) și țineam rucsacul așa în spate – nu o să uit niciodată faza aceea – m-a marcat, de teamă să nu se întâmple ceva cu banii ăia”, a mai spus prezentatoarea.

Timpul a trecut și prima defilare de modă a devenit istorie, dar obiceiurile vedetei au rămas aceleași. Anca Serea spune că imediat ce s-a văzut posesoarea unei asemenea sume, a dat dovadă de chibzuință, dar și de iubire față de fratele său.

Citeste si: Cu ce problemă se confruntă Anca Serea! Vedeta nu poate să-i dea de cap: „Am mers la tot felul de specialiști și nu au reușit”

Din cei 3.000 de dolari, vedeta i-a dat acestuia o parte, și-a cumpărat un telefon, iar restul banilor rămași i-a pus la saltea pentru zile negre.

”După aceea i-am ascuns sub saltea când am ajuns acasă. E locul unde își țin românii banii. M-am bucurat, mi-am luat un telefon, i-am dat și fratelui meu o parte, apoi i-am cheltuit așa ușor ușor. Eram chibzuită ca și acum. Eram în ultimul an de liceu când am câștigat acești bani din primul meu job în modelling”, a mai declarat mama copiilor lui Adi Sînă.