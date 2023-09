Disputa dintre Constantin Enceanu și Niculina Stoican continuă! Ce s-a întâmplat la scurt timp după ce artistul a decis să acționeze în instanță. Va fi nevoit să dea explicații pentru situația creată: „Nu am primit niciun fel de justificare”

In articol:

La puțin timp după ce Constantin Enceanu a dezvăluit că are de gând să o dea în judecată pe Niculina Stoican, manager al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, pentru că nu l-a mai promovat de ani de zile, deși el consideră că ar fi meritat, se pare că, între ei, conflictul continuă.

Niculina Stoican, noi dezvăluiri despre conflictul dintre ea și Constantin Enceanu

Ce a povestit Niculina Stoican despre colegul ei de breaslă?

La puțin timp după ce a izbucnit conflictul dintre Constantin Enceanu și Niculina Stoican, bărbatul a lipsit de la un spectacol, în cadrul unui festival organizat de instituția folclorică din care el face parte, iar toată lumea s-a gândit că acesta nu ar fi fost, de fapt, invitat. Niculina Stoican, manager al Ansamblului „Maria Tănase”, a făcut lumină în acest caz, dezvăluind că Enceanu ar fi trebuit să își respecte obligațiile contractuale și să participe la concert, alături de colegii săi, însă artistul nu și-a mai făcut apariția. Mai mult, interpreta de muzică populară a povestit că artistul Constantin Enceanu nici nu a anunțat măcar că va lipsi de la spectacol, iar ea și ceilalți reprezentanți ai Ansamblului Folcloric au fost nevoiți să îi acopere acestuia partea de program din festival.

„Doamne ferește, nu se pune problema să nu fie invitat. El, la spectacolul instituției, nu trebuie să fie invitat. El este angajatul instituției și se prezintă la spectacole ca orice alt angajat. E adevărat că este pionul nostru principal. Nu știu să-ti răspund la această întrebare, nu am primit niciun fel de justificare. Nici eu, nici șeful lui de secție. Aștept să văd cu ce document poate justifica această lipsă de la evenimentul instituției. Nu știu ce document poate fi atâta timp cât a avut eveniment în altă parte. Eu, în calitate de manager, nu pot să-mi dau cu părerea decât cu documente justificative.(...) Șeful lui direct este dirijorul instituției. Artiștilor li se comunică desfășurătorul ca să știe exact cum evoluează pe scenă, să se prezinte la timp. Enceanu a fost ultimul în desfășurător și s-a încheiat cu o suită de orchestră. Datoria mea ca manager este să nu creez panică între angajați și nici publicul să simtă că se întâmplă ceva.Nici șeful lui de secție, nici eu, nu am primit de la el niciun fel de telefon, avertizare, absolut nimic. Probabil că el are o justificare, este un om matur, aștept să văd. Toate spectacolele sunt importante pentru instituție, noi suntem bugetari, primim bani de la stat și fiecare eveniment trebuie tratat ca un ordin de serviciu”, a declarat Niculina Stoican pentru Starpopular.ro.

Niculina Stoican nu simte tensiuni între ea și Constantin Enceanu

Deși, în urmă cu ceva timp, Constantin Enceanu povestea că este foarte supărat din cauza faptului că Niculina Stoican nu a vrut să îl promoveze în cadrul Ansamblului Folcloric al cărui manager este artista, interpreta de muzică populară a mărturisit că ea nu se consideră certată cu Enceanu. Mai mult, cântăreața a declarat că între ei, în plan profesional, nu ar exista tensiuni, chiar dacă bărbatul a spus că o va da în judecată.

„Eu nu cred că sunt tensiuni, el a avut un punct de vedere pe care i-l respect, a acționat instituția în instanță… iar eu, ca manager, aștept decizia instanței, abia apoi pot să fac declarații de presă. Eu nu consider că am o tensiune cu el. El este colegul meu, dintotdeauna a fost și așa va rămâne, dar din poziția de manager consider că asta este atitudinea pe care trebuie s-o am”, a mai povestit Niculina Stoican.