Niculina Stoican, totul despre expoziția de costume populare din Paris: „Sunt foarte mulți care vor să o vadă”. Interpreta are unul identic cu cel al regretatei Maria Tănase

Niculina Stoican este de departe una dintre cele mai cunoscute, dar și apreciate interprete de muzică populară din țara noastră. De-a lungul anilor, cântăreața a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală, fiind întotdeauna recunoscută pentru parcursul său profesional.

O iubitoare a folclorului, Niculina Stoican a luat parte la o expoziție impresionată de costume populare, chiar în Paris. Mai mult decât atât, în cadrul evenimentului, interpreta și-a expus la rândul său, mai multe costume din propria colecție.

Niculina Stoican, despre expoziția de costume populare din Paris

Niculina Stoican nu își mai încape în piele de bucurie, după ce a participat la o expoziție de costume populare care s-a ținut chiar în Capitala Franței. Mai mult decât atât, îndrăgita interpretă de muzică populară are ce să se mândrească, întrucât o parte dintre costumele expuse sunt chiar ale sale.

Se pare că s-a dovedit a fi un eveniment de un real succes, întrucât mai multe locații importante din Franța, chiar și muzeul Luvru, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie. De asemenea, expoziția va sta în Paris până în septembrie, iar ulterior va fi mutată în Strassbourg.

„Am fost la Paris. Expoziția de costume trebuia să fie timp de o lună de zile și, pentru faptul că a fost foarte solicitată și sunt foarte mulți cei care vor să o vadă, mai stă o lună, până în septembrie. După aceea, o ducem la Strassbourg.

De acolo au plecat foarte multe invitații și propuneri, pe care nu o să le dezvălui, până nu se materializează, pentru că este vorba de locații importante ale Franței. Se pare că inclusiv Luvru este interesat de expoziția noastră.”, a mărturisit Niculina Stoican pentru viva.ro.

Piesa centrală a expoziției a fost chiar costumul artistei

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Niculina Stoican este o iubitoare a folclorului și a tot ceea ce înseamnă portul popular.

Tocmai de aceea, în colecția sa sunt și câteva costume extrem de speciale, unul fiind identic cu cel al regretatei Maria Tănase. Mai mult decât atât, se pare că acesta din urmă a fost chiar punctul forte al expoziției, iar cei prezenți au fost foarte interesați, dar și încântați în legătură cu aceste costume.

„Eu am niște costume spectaculoase. Punctul forte al expoziției este costumul meu care e a proape identic cu cel al Mariei Tănase, din gogoși și viermi de mătase și din borangic. A fost o prezentare prin cântec a României. Au fost fascinați și încântați de ceea ce au văzut, iar dacă mă întrebați dacă am cântat, eu am cântat acapella.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.

Costumul Niculinei Stoican, identic cu cel al Mariei Tănase [Sursa foto: Facebook]