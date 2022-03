„Doamne, i-a făcut tatuaj copilului!” Antonia și Alex Velea, gestul care a scandalizat internetul

In articol:

Cei doi artiști au reușit să împartă internetul în două tabere prin intermediul unui videoclip pe care l-au postat recent pe platforma TikTok. Mai precis, în filmuleț apare unul dintre fiii cuplului, surprins fiind în timp ce încerca să-i facă niște fotografii mamei sale, Antonia.

Ei bine, un lucru ce i-a enervat la culme pe unii dintre urmăritorii celor doi cântăreți a fost acela că băiețelul Antoniei și al lui Alex Velea părea că este tatuat, iar fanii au dezbătut destul de mult acest subiect în secțiunea de comentarii.

Reacția fanilor, după ce au văzut imaginile cu băiețelul celor doi artiști

Nu cu foarte mult timp în urmă, Alex Velea a postat un videoclip pe TikTok, acolo unde apărea Antonia, dar și unul dintre cei doi băieți ai cuplului. Micuțul este surprins în timp ce o fotografiază pe mama sa, oferindu-i mai multe indicații privind pozițiie în care să pozeze.

Ei bine, însă, în filmare, băiatul Antoniei și al lui Alex Velea purta o bluză care dădea impresia că micuțul are mai multe tatuaje pe mâini, iar fanii au crezut că părinții l-au tatuat permanent pe fiul lor, motiv pentru care au luat cu asalt secțiunea de comentarii,

întrebându-i pe cântăreți dacă desenele de pe brațul copilului sunt adevărate.

„Copilul e tatuat?”, ”Oricum se tatuează că dacă tatăl e tatuat, așa e și copilul”, „Săracul copil”, „Doamne, i-a făcut tatuaj la copil”, „Oamenii ce să mai creadă, la câte tatuaje au părinții ne așteptăm la orice”,

au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Cu toate acestea, au existat și persoane care și-au dat seama imediat că este vorba doar despre o bluză purtată de cel mic, așa că și acești fani au scris în comentarii despre acest fapt, lămurindu-i pe ceilalți internauți care au crezut că băiatul este tatuat.

„Ce m-am speriat, am crezut că are tatuaj, dar e o bluză”, „Băiatul are o bluză, nu tatuaj, ce vă ofticați atât”, „Are o bluză pe el”, „Nu e tatuaj. Dacă vă uitați mai bine când se apropie Velea se vede că e mânecă”, „Este o bluză cu desene”, au mai spus internauții.

Antonia și fiul ei [Sursa foto: Captură Video]

Motivul pentru care Antonia și Alex Velea nu și-au botezat copiii

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi nu și-au oficalizat încă relația în fața ofițerului de Stare Civilă, însă sunt logodiți și au împreună doi copii minunați, Dominic și Akim, pe care nu i-au botezat până în acest moment.

Din cauza faptului că cei doi părinți nu i-au creștinat pe băieții lor, fanii cuplului au început să-și pună mai multe semne de întrebare, fiind curioși care este, de fapt, motivul pentru care fericitul eveniment nu a avut loc încă. Mai mult decât atât, au existat chiar persoane care i-au judecat pe Antonia și Alex Velea pentru acest fapt, așa că artista a decis să explice, în urmă cu ceva timp, de ce nu i-a botezat pe fiii ei până în acest moment.

„Eu nu mi-am botezat copiii nici până în ziua de azi. Pentru că aveau alt numele. Nu purtau numele lui Alex. Mă judeca lumea. Îmi spunea că o să ard în iad, că o să ni se întâmple lucruri rele, că trăim în păcat. Că nu vreau să-i botez. Cum să crezi așa ceva… tu nu cunoști situația mea. Am vrut să termin treaba cu divorțul și am vrut să încep de la 0 cu nunta. Să iau numele lui și copiii la fel”, a declarat Antonia, în cadrul unui podcast pe YouTube.