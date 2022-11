Doar lor le-a dezvăluit Emily Burghelea rezultatul ecografiei. Cine a aflat prima oară sexul bebelușului: "Am ieșit din spital cu plicul"

In articol:

Emily Burghelea mai are doar câteva luni până când va aduce pe lume cel de-al doilea copil, dar nu a reușit nici până acum să afle sexul bebelușului. Chiar dacă a primit rezultatul ecografiei, fosta asistentă TV și soțul ei au decis să mai aștepte, până când vor organiza o petrecere.

Câțiva apropiați au tras, însă, cu ochiul și au aflat dacă micuța Amedea va avea o surioară sau un frățior.

Citeste si: Emily Burghelea a izbucnit în hohote de plâns! A pățit asta în plină stradă și nu a putut face nimic: „Nu înseamnă că trebuie să o bat sau să o lovesc”

Pe cine a lăsat Emily Burghelea să afle sexul bebelușului?

Chiar dacă Emily Burghelea și soțul ei s-au abținut cu greu să nu deschidă plicul în interiorul căruia stătea scris sexul bebelușului, nu la fel s-a întâmplat și cu apropiații celor doi. Blondina a dezvăluit că imediat ce a ieșit din spital a dat mai departe rezultatul ecografiei, pentru a nu cădea pradă tentației.

Câțiva prieteni de familie au fost cei care au aflat vestea mult așteptată și care au primit sarcina de a și organiza petrecerea în cadrul căreia Amedea va afla dacă va avea o surioară sau un frățior: "Cum am ieșit din spital am dat plicul, la Amedea am intenționat să nu știm sexul, dar am ieșit din spital cu plicul și până la mașină l-am desfăcut. Nu am mai ajuns să îl punem în torpedou, l-am desfăcut direct și am verificat exact ce este și nu am făcut bine. De data asta am zis că dacă tot este al doilea copil…la primul zici că este adrenalina mai mare, la al doilea copil să reușim să ne păstrăm calmul. Ți-am zis, nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat unor prieteni și se vor ocupa ei de organizat, de baloane. L-am dat unor persoane de încredere.", a povestit Emily Burghelea, pentru ego.ro.

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

Emily Burghelea și familia ei [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea: "Nu îmi e rău, nici nu m-am îngrășat"

Emily Burghelea se poate considera o mămică norocoasă. Blondina a mărturisit că cea de-a doua sarcină nu a venit la pachet cu prea multe simptome specifice și nici cu prea multe pofte. Ba mai mult, fosta asistentă TV se poate mândri cu o siluetă de invidiat.

Citeste si: ”Nu știu cât de bine am procedat” Emily Burghelea, în impas cu fiica sa. Vedeta nu știe ce să îi mai facă Amedeei

Ea susține că de când a rămas gravidă a slăbit, în loc să se îngrașe: "Sunt foarte bine! Nu îmi e rău, nici nu m-am îngrășat, din contră, am slăbit. Nu prea am poftă de mâncare, așa că mănânc doar când îmi este foarte poftă și doar ce am poftă sau mai mănânc obligată de Andrei. Mai am poftele ca o pizza la 00:00.", a declarat Emily Burghelea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea și fiica ei, Amedea [Sursa foto: Instagram]