”Nu știu cât de bine am procedat” Emily Burghelea, în impas cu fiica sa. Vedeta nu știe ce să îi mai facă Amedeei

Emily Burghelea este una dintre mămicile tinere ale showbiz-ului românesc. Are doar 23 de ani, dar urmează să aducă pe lume al doilea copil, lucru ce o bucură peste măsură.

Însă, până să trăiască această bucurie la dublu, deocamdată, Emily și soțul ei se văd puși în diferite ipostaze de fiica cea mare.

Amedea a pus-o în încurcătură pe Emily Burghelea

Amedea nu trece printr-o perioadă tocmai bună, căci abia a fost externată din spital, motiv pentru care urmează un tratament medicamentos și o dietă alimentară, dar se și bucură de un răsfăț suprem venit din partea părinților.

Doar că, așa cum spune o vorbă, ce este mult poate să strice, Emily Burghelea a ajuns acum într-un impas, când vine vorba de creșterea fiicei sale.

Și asta pentru că în spital a făcut totul ca micuța sa să se simtă bine și astfel a introdus-o în lumea desenelor și a ecranelor.

Așa, spune fosta concurentă de la Kanal D, Amedea a prins acum un nou obicei, acela de a se uita la desene animate, mai ales înainte de ora de somn.

Fapt ce o neliniștește pe Emily, căci nu știe dacă este bine ca un copil de vârsta ei să aibă un astfel de obicei. Însă, pentru că starea micuței nu este încă cea mai bună și pentru că trece prin anumite schimbări, mai ales alimentare, cea care a concurat pentru titlul de cea mai stilată femeie este acum în dubii: să îi ofere fetei plăcere sau să opteze pentru a o ține departe de ecrane, făcându-i astfel un bine pe termen lung?

”Nu știu cât de bine am procedat, dar în spital i-am pus Amedei desene, practic am introdus-o în lumea desenelor, a mers televizorul încontinuu. Iar acum, când am ajuns acasă, cere mereu desene, are chiar și un termen pentru desene. Este bâlâlâm! Când vreau să o culc, bâlâlâm, bâlâlâm. Plus că nu îi mai dau nici laptele pe care i-l dădeam. Acum îi dau un lapte fără lactoză, pe care nu-l prea acceptă. Stă cu biberonul la subraț și zice bâlâlâm. Și acum întrebarea mea este: să o las la desene până își revine complet și va avea voie să mănânce iar lăpticul cu care este obișnuită, ca să nu fie prea multe schimbări? Sau se va obișnui cu desenele și va fi și mai greu să renunțe la ele apoi?”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea, în impas cu fiica sa [Sursa foto: Instagram]