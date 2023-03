Dorian Popa nu stă pe tușă nici după ce s-a operat la picior! Artistul a făcut show de zile mari în urmă cu o seară: „Ne place munca!”

In articol:

Dorin Popa este printre cei mai cunoscuți și iubiți artiști de la noi din țară. Vedeta se bucură de un real succes, la care a muncit ani la rând. Cântărețul nu se oprește niciodată din a face ceea ce îi place și nimic nu reprezintă un impediment pentru el.

Artistul a fost operat la picior în data de 9 martie, diagnosticul fiind ruptură de ligament încrucișat anterior genunchi drept, ligamentoplastie anatomică cu autogrefon tendon semitendinos și gracilis, conform fișei sale medicale, iar a doua zi a fost prezent la un eveniment la Brașov.

Dorin Popa, prezent la un eveniment la o zi după operația la picior

Dorin Popa a fost supus unei operații la picior, intervenția fiind făcut la un spital privat. Totul a decurs perfect, dovadă că artistul nu a ezitat și și-a onorat concertul pe care l-a avut la Brașov. Vedeta a cântat la un majorat și a făcut senzație printre invitați.

Dorin Popa a fost cazat într-un penthouse, unde a fost tratat cum se cuvine, întrucât un angajat al hotelului a venit din ora în ora să îi schimbe gheața de la operație pentru a fi în formă maximă la concert.

Artistul a cântat așezat pe un fotoliu care a avut suport pentru a-i sprijini piciorul proaspăt operat, însă, chiar și așa, vedeta a făcut show de zile mari.

„A doua zi după operație direct la Brașov, la majorat, pentru că ne place munca și ne place și distracția în același timp”, a declarat Dorian Popa, care nu a putut rata evenimentul la care a fost invitat.

Dorian Popa a cântat la un majorat, la o zi după operația la picior [Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa s-a accidentat la genunchi

Într-un vlog pe contul său de YouTube, Dorian Popa a povestit că a alunecat și a căzut pe gheață, astfel accidentându-se la genunchi. Artistul a crezut că nu este o problemă atât de gravă, însă când a observat că nu poate sta nici în picioare și-a dat seama că va trebui să apeleze la operație.

„ Eram pe jos, știu că am împins în interior și s-a auzit clanc, și genunchiul a intrat la loc, fraților, și după ce a intrat genunchiul la loc și am zis că e bine, n-a fost chiar așa rău, am dat să mă ridic, după care efectiv m-am prăvălit precum un om care și-a luat KO. De ce? Pentru că în momentul în care m-am ridicat în picioare, ligamentul meu colateral intern, de care domnul doctor a spus că este totalmente rupt de femur, deci ligamentul ăla nu se mai ține, mă, de femur, de nicio formă, a sărit și efectiv nu am mai avut stabilitate, m-am prăvălit că o clădire căreia îi pui bombă la structură, fraților.

Că să înțelegeți cât de importantă este structura unei clădiri și cât de importantă este fundația. Genunchii sunt structura noastră (…) După ce mi-a bălăngănit genunchiul ăla în toate felurile, eu m-am gândit să mă târâi în fund, filmările vorbesc de la sine, am luat carcerul și m-am gândit să continui…În momentul ăla nu eram așa sigur că va fi de operație. Când am văzut că nu pot să mă ridic m-am cam speriat.

Și zic, hai măcar să iau carcerul, să termin ce am de terminat un pic la gheața aia… dar când făceam cu carcerul așa, să direcționez apa stânga-dreapta, genunchiul meu bălăngănea stânga-dreapta singur, pe pământ și zic, nu e ok! Stăteam și în frig, am căzut și în gheață cu fleoșcăiala, cert este că avem deja o primă săptămână de muncă cu piciorul semi-imobilizat în orteză, am făcut rost și de cea mai nebună dubă de pe planetă, pe care o să o vedeți zilele astea la muncă, ne-am făcut treaba așa, cătinel, și în weekend și nu ne lăsăm pentru că cel mai important este să pedalezi atunci când îți este cel mai greu”, a povestit Dorian, pe contul său de YouTube.