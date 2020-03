Managerul Institutului Matei Bals din Bucuresti este de parere ca epidemia de COVID-19 va reveni in Romania in toamna acestui an.

"În următoarele patru luni va fi o perioadă de foc pentru România. Va mai urma un al doilea val care va fi în toamnă. Primul val va fi după Paşte. Sistemul este ca un dromader. Capul cămilei este o creştere uşoară, după care urmează o perioadă de acalmie, o incubaţie. În această perioadă sunt cei care au venit din Spania, Israel, care contaminează şi împrăştie. Urmează cocoaşa propriu zisă”, a spus Streinu Cercel la Romania TV.

Dr Adrian Streinu Cercel avertizeaza: Inca un val de infectari cu COVID-19 la toamna?!

„Ceea ce ne preocupă este nivelul de întoarcere din Spania, Israel, oameni care aduc noi infecţii. Practic din momentul în care a apărut cuvântul pandemie, toate ţările sunt pe roşu. La ţară avem o populaţie îmbătrânită, iar accesul la apă şi săpun este derizoriu”, a continuat doctorul Adrian Streinu Cercel.

Citeste si: Culiță Sterp a fugit în Canada de teama coronavirusului, iar fanii l-au desființat: „Câte escale ai făcut până acolo, pe lângă câți oameni ai trecut ? Ești inconștient și alergi după bani cu prețul propriei vieți”

Citeste si: Metroul bucureștean, ca după bombardament! Ce se întâmplă, în plină epidemie de coronavirus, la orele de vârf! Reportaj EXCLUSIV

Managerul de la Matei Bals spera ca oamenii vor intelege cat de importanta este izolarea la domiciliu.

„Dacă ne vom duce să ne pupăm, lucrurile nu vor merge bine. Trebuie să ne oprim la poartă, respectiv la uşa apartamentului. Dacă nu înţelegem să facem asta benevol, o vom face forţat. Dacă nu stăm acasa următoarele 10 săptămâni… în România poate fi ca în Italia”, a spus medicul la Antena 3.