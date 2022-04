Dragoș Dolănescu, în copilărie, a fugit de acasă pentru a-și vedea tatăl: ”S-a supărat mama”. Ce a pățit atunci când a ajuns în România: ”A fost prima mea experiență de unul singur”

In articol:

Ion Dolănescu s-a stins din viață în luna martie a anului 2009, la vârsta de 65 de ani, lăsând în urma sa multă durere, dar și o dispută între copiii săi, care încă persistă.

Numele regretatului interpret de muzică populară este acum dus mai departe de cei doi copii pe care i-a făcut cu două femei diferite: Ionuț și Dragoș Dolănescu.

Dragoș Dolănescu a fugit de acasă la 16 ani

În prim-plan este cum fiul cel mic ar artistului, Dragoș, care vorbște despre viața sa rebelă de adolescent, dar și despre descoperirea pe care a făcut-o în legătură cu tatăl său.

Dragoș Dolănescu a locuit mereu alături de mama sa, Margarita Valenciano, în Alajuela, Costa Rica, vizitându-și tatăl doar alături de aceasta.

Privind în urmă, Dragoș își aduce aminte de vizita pe care a făcut-o cu cea care l-a adus pe lume, pentru a-și vedea tatăl.

Atunci avea doar 8 ani, iar câțiva ani mai târziu, adolescent fiind, a pornit la drum din proprie inițiativă.

Fiul cel mic al cântărețului a fugit de acasă, pe când avea vreo 16 ani, spre America, la finul său, iar de acolo a urmat o altă călătorie, spre România, pentru a-și întâlni și familia de aici.

”Aveam vreo 15 sau 16 ani. Eu ajunsesem la finul Sandu la New York și m-au dus la aeroport pentru a pleca în România, la tatăl meu. Fugisem de acasă, eram rebel. S-a supărat mama… Ultima dată când mai fusesem la București eram mic. Se întâmplase pe la vârsta de 8 ani, când m-a luat mama cu ea și m-a adus la tata. Țin minte și acum că era o iarnă cumplită, iar la noi în Costa Rica este tot timpul cald…”, a spus Dragoș Dolănescu, notează Fanatik.

Înainte de a se îmbarca în avionul care avea să-l aducă în România, Dragoș a primit câteva sfaturi de la finul lui. Deși nu credea că va avea nevoie de ele, i-au fost de mare ajutor. Asta pentru că cel care trebuia să-l aștepte la aeroport, fratele lui mai mare, Ionuț Dolănescu, a uitat de el și l-a lăsat de izbeliște.

Astfel, deși era doar un copil, Dragoș și-a amintit vorbele finului, a chemat un taxi și i-a spus șoferului să-l ducă direct la casa celebrului Ion Dolănescu. Zis și făcut, căci așa s-a și întâmplat. A ajuns în siguranță la tatăl lui, deși recunoaște că experiența de unul singur prin București a fost una la care nu se aștepta și pe care și-o va aminti mereu.

”Finul Sandu m-a pregătit pentru drum și mi-a spus că, în cazul în care se va întâmpla ceva, să mă urc în orice taxi și să îi spun șoferului să mă ducă la casa lui Ion Dolănescu, pentru că toată lumea știa unde stătea tata. Finul Sandu mi-a spus că la sosire în aeroport mă va aștepta fratele meu. Dar el nu era. Ionuț a uitat de mine… Am așteptat câteva ore și, dacă am văzut că el nu a venit, am luat singur taxiul cum a spus finul Sandu. Am urcat în taxi și i-am spus șoferului să mă ducă la Ion Dolănescu. Taxiul m-a luat imediat și m-a dus la casa tatălui meu din Strada Caimatei. Finul de la New York a avut dreptate, toată lumea știa unde stă Ion Dolănescu. Eu aveam 20 de dolari în buzunar, dar a plătit tata cursa. Eram puști și credeam că Bucureștiul e ca un orășel mai mic. Aceasta a fost prima mea experiență de unul singur la București”, a mai spus fiul cel mic al lui Ion Dolănescu.

Tot atunci, spune Dragoș Dolănescu, când s-a văzut în casa tatălui, a realizat cât de celebru, apreciat și iubit era Ion Dolănescu. La vremea acea, subliniază el, toată lumea știa unde stă regretatul interpret de muzică populară și oamenii formau zilnic cozi uriașe în fața casei lui pentru a-l chema la evenimente.

”Atunci am realizat și cât de cunoscut este tata. În trecut erau zile când se făcea coadă la tata la poartă. Veneau oamenii să-l cheme la nunți și la botezuri. Tata a fost un artist foarte iubit”, a concluzionat Dragoș Dolănescu.