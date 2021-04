Dumitru Hermeneanu, unul dintre cei mai vârstnici concurenţi de la Românii au Talent, sezonul 11. Pavel Bartoş: "La 85 de ani să fii atât de bine, atât de verde"

In articol:

Dumitru Hermeneanu, unul dintre cei mai vârstnici concurenţi de la Românii au Talent, sezonul 11. Pensionarul de 85 de ani i-a impresionat pe juraţi cu talentul său.

Dumitru Hermeneanu, unul dintre cei mai vârstnici concurenţi de la Românii au Talent, sezonul 11

Dumitru Hermeneanu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să recite o fabulă. Concurentul din Zărneşti are 85 de ani şi a fost actor la un teatru din Deva.

"Am o vârstă destul de înaintată, 85 de ani. Am fost actor la un teatru din Deva şi îmi plăcea extraordinar de mult. Am colindat toată ţara asta a noastră cu oameni consacraţi cum a fost Stela Popescu. Stela Popescu era o fiinţă cumsecade, atrăgătoare, de nota 10. Eram bun amic cu ea şi întotdeauna plăteam jumi juma. Când am auzit cum a murit, m-a afectat", a spus concurentul.

Dumitru Hermeneanu, unul dintre cei mai vârstnici concurenţi de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Florin Călinescu a fost cel care l-a întâmpinat pe Dumitru Hermeneanu, atunci când a intrat pe Românii au Talent, sezonul 11, mai ales că cei doi au pasiune comună, teatrul.

Florin Călinescu: Câţi ani aveţi?

Dumitru Hermeneanu: 85 împliniţi

Florin Călinescu: Ce aţi făcut în viaţă?

Dumitru Hermeneanu: În viaţă am fost şi meseriaş, strungar.

Am lucrat pe strung 12 ani. După aceea am intrat şi în teatru. Am dat concurs şi am rămasPur şi simplu pe bază de talent. Nu v-au pretins studii sau chestii de genul ăstaDa, da. După aceea m-am ocupat de muzicăCe făceaţi?Am cântat la chitară şi voceAm uitat să vă întreb cum vă cheamăHermeneanu DumitruDomnul Mitică şi acum ne veţi dezvălui din darul cântecului,nu?Nu, o să recit o fabulă de Serghei Mihailov, Iepurele cherchelit

Dumitru Hermeneanu, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Dumitru Hermeneanu a trecut în etapa următoare de la Românii au Talent, sezonul 11, cu patru de "DA".

"La 85 de ani să fii atât de bine, atât de verde", a spus Pavel Bartoş.

"Am lucrat atâţia ani în teatru, găseam tot felul de Romeo şi Juliete, dar cel mai greu este să găseşti câte un actor care să interpreteze câte un rol mai de vârstă înaintată şi cred că puteţi juca şi în teatrul de proză, ca să spun aşa. Domnul Hermeneanu, deci o lucrare simplă, cinstită, onestă şi unică până acum, adică vin foarte puţini oameni pe filiera asta. Eu sunt alături de dvs. în acest demers", a spus Florin Căinescu.

Smiley i-a spus concurentului că atunci când era mic, obişnuia să asculte discuri cu poveşti, de aceea i-a mulţumit lui Dumitru Hermeneanu că l-a dus cu gândul la copilărie.

"Eu când eram mic, aveam foarte multe discuri, plăci de pick up, la care ascultam toată muzica pe care o aveau ai mei şi foarte multe poveşti. Le ţin minte cu tot cu intonaţie şi în ziua de azi dacă ascult poveşti frumos spuse mă transport în copilărie şi eu vă mulţumesc foarte tare pentru că m-am întors acasă şi eu mă simt foarte bine acasă", a spus Smiley.