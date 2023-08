„E foarte dură” Ioana Ginghină a dat cărțile pe față! Care este, de fapt, relația dintre ea și fiica sa: „Țin cont de sfaturile ei, mai ales că vin cu argumente foarte puternice”

In articol:

Ioana Ginghină se numără printre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. De-a lungul anilor, a reușit să-și clădească o carieră de succes, iar numele său a apărut atât pe scena marilor teatre, cât și în producții cinematografice extrem de îndrăgite în rândul publicului.

Chiar dacă a cunoscut numeroase realizări pe plan profesional, de departe cea mai importantă și de preț realizări a artistei rămâne fiica sa, Ruxandra, la adresa căreia are numai cuvinte de laudă. Recent, vedeta a vorbit despre relația pe care o are acum cu fiica sa, dar și cum a ales să-și educe copilul.

Ioana Ginghină o ascultă mereu pe fiica sa

Ioana Ginghină este o mamă împlinită și extrem mândră de fiica sa. A fost întotdeauna implicată în creșterea și educația fiicei sale, motiv pentru care are numai cuvinte de laudă la adresa Ruxandrei. Mai mult decât atât, actrița a mărturisit că primește întotdeauna sfaturi foarte bune de la ea și chiar le urmărește cu sfinție, mai ales că întotdeauna are argumente foarte puternice, lucru pe care mama sa îl admiră foarte tare.

„Da, normal că primesc sfaturi de la Ruxandra și nu doar sfaturi, învăț foarte multe de la ea. Este acum o lume nouă, colorată, pe care eu o înțeleg datorită ei. Țin cont de sfaturile ei, mai ales că vin cu argumente foarte puternice. E foarte dură cu mamele influencerițe și, ce mă distrează cel mai tare, este că multă lume nici nu știe ce gândesc tinerii când văd anumite postări. Și nu e vorba despre postările în care ești în costum de baie, cum ar putea crede majoritatea, nu. Acolo maxim ești etichetată MILF, n-au o problemă cu asta. Însă acești adolescenți, când văd copii expuși mai mult decât e cazul, critică, și nu vrei să știi ce e la gura lor.” , a mărturisit Ioana Ginghină pentru viva.ro.

Iși mai dorește Ioana Ginghină încă un copil?

Ioanei Ginghină îi plac foarte tare copiii, ba chiar mărturisește că este înconjurată de foarte mulți la școala de actorie. Mai mult, a avut întotdeauna o relație foarte apropiată cu ei și s-a făcut întotdeauna apreciată de ei.

În ciuda faptului că actrița a mărturisit că fiica sa, Ruxandra, nu ar avea nimic împotriva unui frate sau o surioară, mai ales că niciodată nu și-a dorit să fie unicul copil, actrița a declarat că nu știe dacă va mai avea vreodată un copil, însă nu exlude din start această posibilitate, ci așteaptă să vadă ce îi rezervă viitorul.

„Da, așa este și am mulți copii, la școala mea de actorie, copii cu care lucrez și am o legătură foarte strânsă. Apoi, finuța mea, Thea, mă admiră mult și am început să petrecem mai mult timp împreună. Nu știu dacă voi mai avea fericirea unui copil născut de mine, dacă nu a venit până acum… Ruxi nu a avut niciodată nimic împotriva unui frate, tot timpul și-a mai dorit, iar dacă ar veni acum, pentru ea nu ar fi nicio problemă.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.