„E mai mare balamuc” Tavi Clonda, mărturisiri inedite despre viața de tătic! Ce se întâmplă în casa lui atunci când Gabriel Cristea este la filmări

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri țara noastră. Vedetele au împreună și două fetițe, care le ocupă majoritatea timpului. Gabriela și Tavi sunt foarte activi în mediul online și, de asemenea, oferă multe interviuri, în care povestesc despre viața de familie și despre modul în care au ales să își crească fetițele.

Recent, Tavi Clonda a oferit noi detalii despre viața de părinte și a povestit cum își împart el și Gabriela Cristea activitățile casnice. Zilele acestea, Tavi Clonda se bucură de o perioadă liberă între proiectele sale, așa că a rămas acasă împreună cu fetițele lui, în timp ce Gabriela se află încă la filmări. Bărbatul a dezvăluit că nu se dă înapoi de la nicio sarcină casnică, iar el și mama copiilor lui își împart cu brio responsabilitățile. Totuși, în această perioadă, în care celebra prezentatoare TV este ocupată cu munca, Tavi este cel care se ocupă de casă și de copii, mărturisind că, deocamdată, este mare zarvă în familia lor și așteaptă ca Gabriela să între, în sfârșit, în concediu.

„Șefele sunt cele mici. Ele dictează până la un moment dat, după aia intervenim și noi. Nu e vorba de șefi, dar cumva începem să ne organizăm să ne facem fiecare treaba lui. Abia așteptam să intre Gabriela în concediu, dar acum e mai mare balamuc, că ea așteaptă tot de la mine. Eu, dacă eram în concediu, așteptam de la ea”, a declarat Tavi Clonda pentru un post TV.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea pleacă în vacanță

După o perioadă plină de muncă și stres, Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc să plece în vacanță. De data aceasta, cei doi soți au ales să se relaxeze în Grecia, împreună cu fetițele lor. Întreaga familie va călători cu mașina și se vor bucura de un concediu de vis pe plajele grecești, iar Tavi a mărturisit că au trecut 6 ani de când el și Gabriela nu au mai fost în Greacia, deși este o țară care le place foarte mult.

„Plecăm în vacanță, de 6 ani nu am mai fost în Grecia, noi mergeam destul de des, ne place. Am zis că erau mici fetele, parcă nu am avut nici tragere, a fost și pandemia. Acum plecăm cu roadtrip, adică cu mașina, nu mergem cu avionul”, a mai spus artistul.