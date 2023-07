„Ei înțeleg ceva” Cornel Ilie și fosta lui soție nu le-au spus copiilor că au divorțat, deși au trecut mai mult de 2 ani de la separare! Când are de gând artistul să le vorbească micuților despre despărțirea de mama lor

In articol:

Cornel Ilie și fosta lui soție, Eliza Suditu, au divorțat în 2020, după ce au fost căsătoriți timp de 5 ani. Din relația lor au rezultat cei doi copii, Zara, în vârstă de 8 ani și Cezar, care are 3 ani. Solistul trupei VUNK și fosta sa soție au păstrat o legătură foarte apropiată și se înțeleg extrem de bine după ce s-au despărțit, alegând să rămână prieteni pentru a-și putea crește copiii în armonie și

într-o familie normală.

Totuși, deși au trecut aproape 3 ani de când și-au încheiat căsnicia, Cornel și Eliza nu le-au spus celor doi copii că nu mai sunt împreună. Artistul a dezvăluit recent că atât fiica sa, Eliza, cât și micuțul Cezar, cred că tatăl lor locuiește într-o altă casă din cauza meseriei sale și a faptului că este nevoit să plece tot timpul la concerte. Cornel Ilie a mai povestit că își dorește să aibă o discuție cu cei mici în care să le vorbească despre despărțirea de mama lor, dar încă așteaptă momentul potrivit.

„Ei știu că eu și mama lor locuim separat pentru că eu am de lucru și pentru că trebuie să plec prin țară... Dar ne vedem cât se poate de des....Sunt convins că atunci când o să apară momentul pentru această discuție, deși pare delicată, o sa fie mai ușor de înțeles pentru ei, decât îmi închipui eu acum. Probabil la un anumit nivel ei înțeleg ceva, însă nu arată, nu se manifestă”, a declarat Cornel Ilie în podcast-ul găzduit de Oana Moraru și Simona Gherghe.

Cornel Ilie nu le-a vorbit copiilor săi despre divorțul dintre el și mama lor [Sursa foto: Captură video]

Ce relație are Cornel Ilie cu cei doi copii, după divorțul de mama lor

Solistul a povestit că, deși el și copiii săi nu mai locuiesc în aceeași casă, relația lor a rămas la fel de frumoasă. Cornel Ilie a mărturisit că are o legătură foarte specială cu cei mici și își iubește extrem de mult fetița și băiețelul pe care îi are din fosta căsnicie.

În plus, cântărețul se declară cel mai bun partener de joacă al copiilor lui, iar imaginația bogată pe care o are îl ajută enorm în jocurile pe care le face cu cei mici.

„Copilul te învață să fii părinte, ne dau toate semnalele, dacă suntem atenți la ei. Tot ce am învățat eu despre copilul meu și despre mine, a fost fiind atent, să-l învăț, să-l cunosc... Toate sunt in tine, vin natural.(...) „Îmi place să mă duc spre mintea lor, mă ajută și pe mine să fiu mai creativ; sunt fascinat să redescopăr lucruri, obiecte, prin ochii copiilor. Împreună cu ei am transformat 3 minute banale la o spălătorie auto într-o aventură fantastică, cu nave spațiale”, a spus solistul.

Mai mult, membrul trupei VUNK a vorbit și despre talentele pe care le au copiii săi, care se pare că îi calcă pe urme în ceea ce privește muzica. Cornel Ilie a povestit că Zara și Cezar sunt fascinați de lumea artistică și își doresc să facă parte din ea, la fel ca părinții lor.

„Nu știu daca au talent încă. Știu că le place, vor sa facă ce fac mami si tati. Amândoi sunt fascinați de zona asta artistică...Cezar a preluat toate mișcările mele și își ține toate concertele acasă...Zara a trecut deja prin dans și prin a cânta, acum își dorește să fie actriță. Cu siguranță amândoi au niște direcții, niște aptitudini, au o atracție spre zona artistică și încep să simt că au și emoția necesară.. dar îi las să aleagă ei, să se ducă încotro vor”, a mai declarat Cornel Ilie.