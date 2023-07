„Ăsta e visul meu” În ce vrea să investească Mihai Trăistariu, după ce a dat lovitura în turism? Artistul a dezvăluit care este dorința lui cea mai mare, în ceea ce privește afacerile „Câțiva ani va dura”

In articol:

Mihai Trăistariu pare că vrea să se reprofileze și are planuri mari în ceea ce privește afacerile. Artistul are deja șase apartamente la malul mării pe care le închiriază, dar nu vrea să se oprească aici.

Celebrul cântăreț a dezvăluit că vrea să învestească banii câștigați din turism într-un hotel de lux.

Mihai Trăistariu a găsit o altă modalitate de a face bani, pe lângă cariera de artist. Celebrul cântăreț a mărturisit că are planuri mari pentru viitorul său de afacerist. Artistul vrea să își construiască un hotel la malul mării și este în căutarea unui teren. Mai mult, Trăistariu vrea să strângă repede banii, pentru a putea începe lucrările.

„Am fost recent să văd un teren în Tuzla. Tuzla e la malul mării şi e un sat prăpădit, uitat de lume, unde nimeni nu se ocupă cu nimic. Chiar mă gândeam ce fraieri sunt ăştia de acolo. Să ai în buza mării terenuri goale şi să nu le ia nimeni să facă nimic. M-am dus să văd nişte hectare pe acolo şi mi-a venit ideea să îmi fac un hotel la malul mării. Încet încet, o să mai strâng un bănuţ şi o să mă ocup serios. Pentru că îmi place ideea asta de turism, chiar dacă mai sunt şi probleme. Eu am acum şase apartamente de închiriat şi e destul de greu pentru că eu mă ocup de tot. Nu am recepţie, trebuie să mă duc cu pos-ul în mână să iau banii, e complicat. Le duc oamenilor factura la uşa. Nu îmi place aşa. Vreau să am o recepţie cu oameni, cu manager, cu director, cu recepţionere, cameriste, fix ca la hotel. Şi atunci asta intenţionez. Încetul cu încetul să îmi fac un hotel tot în zona Constanţa, tot la malul mării undeva. O să caut un teren potrivit”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Fanatik.ro.

De câți bani are nevoie Mihai Trăistariu pentru a-și îndeplini visul

Artistul a făcut deja toate calculele și știe exact ce sumă îi lipsește pentru a-și putea construi un hotel pe placul său, în Constanța. Mihai Trăistariu are nevoie de un milion de euro pentru a-și îndeplini visul și crede că, în cel mult 5 ani, își va vedea afacerea pusă la punct.

„Pentru un început cred că mi-ar ajunge un milion de euro, dar nu o să încep pentru că nu am banii aceştia. Prima dată o să am îmi iau terenul, cu 100.000 de euro cred că reuşesc să îl cumpăr, iar mie la ora actuală cam îmi rămân aceşti bani într-un an, cu tot cu concerte şi ce mai am eu. După ce cumpăr terenul, durează 2, 3 ani numai aprobări, avize, să faci fundaţia. Deci câţiva ani va dura, dar numai bine că se face şi milionul de euro. Eu zic că în cinci ani am ridicat hotelul de un milion de euro. Ăsta e visul meu acum, să am un hotel de un milion de euro în cinci ani”, a mărturisit Trăistariu.

Ce a dezvăluit artistul despre viața sa amoroasă

Mihai Trăistariu are 43 de ani, însă până la vârsta aceasta nu și-a găsit femeia care să îl facă să renunțe la burlăcie. Celebrul cântăreț a mărturisit că, deocamdată, nu se gândește la o relație serioasă, dar are câteva pretendente cu care își va petrece vara. Mai mult, artistul a declarat că se simte liniștit în situația actuală și că va rămâne așa până când se va simți pregătit pentru o legătură stabilă.

„Îmi voi petrece vara cu prezenţe (n.red. râde) ca să zic aşa. Nu mai multe la modul golănesc însă. Deocamdată am o teamă de o relaţie şi decât să mă încordez într-o relaţie, prefer să dau curs unor invitaţii. Am două, trei pretendente care când mă sună, ne întâlnim şi cam atât. Mă simt mai liniştit aşa deocamdată. Până o să găsesc ceva stabil”, a mai povestit Mihai Trăistariu.