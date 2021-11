Elena Merișoreanu a primit mesaje de condoleanțe în locul urărilor de „La mulți ani”! Toată lumea credea că a murit de COVID-19: „Toată lumea mă suna, rudele, colegii, prietenii”

In articol:

Elena Mrișoreanu a împlinit de curând 72 de ani și trebuia să fie una dintre cele mai frumoase zile din viața ei, doar că momentul a fost umbrit de un incident absolut neplăcut. Pe rețelele de socializare au început să circule tot felul de zvonuri false potrivit cărora renumita interpretă de muzică populară ar fi murit răpusă de virusul SARS-CoV-2.

Astfel că în locul urărilor de „La mulți ani”, Elena Merișoreanu a primit o avalanșă de mesaje de condoleanțe.

Vedeta a povestit la o emisiune TV faptul că partenerul ei de viață a fost asaltat cu telefoane de către apropiați și membrii ai familiei care încercau să afle ce se întâmplase de fapt și dacă aceasta într-adevăr a murit.

Elena Merișoreanu spune că nu este pentru prima dată când trăiește pe pielea ei efectele unui zvon fals. În urmă cu circa doi ani, în presă au apărut informații eronate în care se spunea că ar fi decedat.

„Eu nu știu nimic (n. despre vestea morții sale), pe soț îl sunau să-i zică condoleanțe pentru soția moartă. Toată lumea mă suna, rudele, colegii, prietenii. Bărbatu-miu a zis: ”Păi am vorbit cu ea acum, când a murit?” Sora mea a făcut tensiune 26. E a doua oară când mă ”omoară” așa, acum vreo doi ani s-a mai întâmplat”, a declarat Elena Merișoreanu în cadrul unei emisiuni TV.

Elena Merișoreanu, primele declarații după ce s-a vindecat de COVID-19 și a fost externată din spital

În urmă cu circa două luni, Elena Merișoreanu s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a fost internată la un spital din Capitală, unde a fost îngrijită cu mare atenție de cadrele medicale. Imediat după ce a fost externată, artista a povestit cu lux de amănunte întreaga experiență trăită în spital.

„Eu m-am tratat inițial acasă șase zile, credeam că sunt răcită. Am sunat medicul de familie și l-am întrebat, nu mă gândeam că am Covid. Nu mai băusem cafeaua de două zile pentru că nu mai aveam gust și miros. Am chemat salvarea și m-au dus la Matei Balș. Am stat internată nouă zile. M-au pus pe perfuzii, pe tratament adecvat. Nu am cuvinte să le mulțumesc tuturor, de la infirmiere, până la asistente și medici pentru modul în care m-au îngrijit. Și nu s-au purtat așa doar cu mine, ci cu toată lumea.

Aveau răni pe la nas săracii, de la măști. Doctorița care m-a internat, vreau să vă spun că în duminica în care m-am externat avea doar o mască simplă și eu n-am mai recunoscut-o. Când și-a dat la un moment dat afară masca jos am văzut ce răni avea la nas. Oamenii ăștia chiar nu văd că medicii chiar fac un efort supraomenesc? Erau ca furnicile, îmbrăcați din cap până-n picioare, foarte mult au muncit”, a povestit interpreta de muzică populară la acea vreme.