Elena Merișoreanu a pus muzica pe locul doi după operațiile suferite la ambele picioare: ”Medicul m-a atenționat că pot să nu mai merg”

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate folcloriste de la noi, cu o carieră de zeci de ani în spate, a luat o decizie radicală.

La 74 de ani, celebra interpretă de muzică populară, trecută și prin bucurii, dar și prin necazuri, a ajuns la concluzia că, după o viață întreagă de muncă, acum este momentul să se axeze mai mult pe ceea ce o face să se

simtă bină și să îi aducă un plus de vitalitate.

Elena Merișoreanu își pune acum sănătatea pe primul loc

În ultimii ani, îndrăgita artistă s-a luptat cu grave probleme de sănătate, care au trimis-o direct pe masa de operație. Astfel, după mai multe intervenții, fiind operată acum la ambele picioare, Meri, așa cum îi spun apropiații, a ajuns în punctul în care-și selectează cu mare grijă evenimentele la care trebuie să participe.

Vedeta spune că nu mai are nevoie să facă bani, statutul său financiar fiind unul fără probleme, iar evenimentele pe care le mai onorează au devenit acum rare și alese pe sprânceană, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol.

„Piciorul care e operat e foarte bine, celălalt mă supără pentru că m-am pus prea forțat pe el. A treia zi de Paști trebuia sa cânt, dar stau cu familia care este sfântă pentru mine. Apoi pe data de 29-30 aprilie, cântăm la Roma, cântăm pentru Diaspora. Nu am mai cântat decât așa, pe la aniversări, la botezuri și vă spun că sunt destul de multe cereri, dar le selectez pentru că sănătatea nu îmi mai permite. Când te duci, trebuie să stai în picioare, distanțele sunt mari uneori. Nu e ușoară viața asta. Avem pensii bune și eu și soțul, copiii sunt la casele lor. Așa că nu mai am pentru ce alerga", a declarant Elena Merișoreanu, notează Click.

De altfel, pe lângă faptul că a pus muzica pe locul doi, artista, la îndrumarea medicului, a mai schimbat ceva în viața sa.

Deși recunoaște că niciodată nu a fost o femeie trasă ca prin inel, acum, Elena Merișoreanu și-a impus o anumită limită alimentară. Vedeta muzicii populare, trebuind să slăbească în jur de 15 kilograme, a renunțat la mesele multe și bogate în detrimentul gusturilor mai puțin calorice.

Acum vedeta consumă mai multe legume și fructe și mai puțină carne, grăsimi și prăjeli, dietă pe care o combină cu mișcarea pe care o face zilnic prin curtea imensă a casei sale.

" Niciodată nu am fost băț, dar după o vârstă nu mai slăbești ușor. Nu pot face foamea pentru că ar interveni apoi alte probleme de sănătate, însă medicul mi-a pus în vedere să dau jos 15 kilograme. Greutatea se duce foarte mult pe picioare, eu sunt operată la amândouă, și îmi va afecta mobilitatea. Medicul m-atenționat că pot să nu mai merg, așa că am decis să slăbesc. Am renunțat la mâncarea grea. Mai puțină carne, mai multe legume și fructe. Mănânc zarzavaturi, salate, ciorbă de lobodă, pe care știu să o prepar foarte bine, dar și măcriș. Ne place foarte mult măcrișul și în aceeași măsură și urzicile. Adaug la dietă și mișcarea. Am o curte imensă și zilnic fac pași, mă plimb. Am avut două cântări după Paște și aș putea să spun că și aceea e o activitate. Vreau să ajung la greutatea cea bună", a mai spus doamna muzicii populare.