Ella de la Puterea dragostei s-a logodit? Primele imagini cu inelul. Concurenții de la Puterea dragostei s-au întors în România pentru o scurtă vacanță înainte de Marea Finală. Luni seara, 12 iulie, mai mulți dintre concurenți au făcut o ieșire în Capitală pentru a sărbători ziua de naștere a Bernei. Ella a postat mai multe imagini și videoclipuri, dar o anumită ipostază a atras în mod special atenția fanilor.

Ella de la Puterea dragostei a postat un InstaStory în care își arată noul inel, care pare a fi unul de logodnă. După emoji-urile folosite de brunetă, în formă de caoduri, pare că inelul și brățara din videoclip ar fi un cadou de la cineva drag. Concurenta nu a mai postat și nici nu a comentat pe acest subiect, dar imaginile împărtășite cu fanii ridică multe semne de întrebare.

În urmă cu ceva vreme, Ella de la Puterea dragostei a vorbit în cadrul emisiunii despre despărțirea lui Iancu Sterp de frumoasa Denisa. Împreună cu Bianca, cele două au discutat despre experiențele brunetei din trecut cu Iancu și Jador, iar atunci, în mod surprinzător pentru mulți, bruneta a mărturisit că are anumite regrete în ceea ce-l privește pe fostul finalist de la Survivor România. (Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, imagini halucinante cu unul dintre concurenți! L-a pipăit de față cu toată lumea)

”Iancu a fost respectuos, nu l-am văzut să înjure aici. Are și el defecte. Nu știu dacă a înșelat, e și tânăr, are puțin de faimă acum. Orice persoană e diferită”, a comentat Ella, care avea să își exprime și regretul că a ales să se întoarcă la Jador și să renunțe la a face un cuplu serios cu fratele lui Culiță Sterp. „De ce îmi pare rău pentru Iancu? Dacă făceam pașii spre el, eu nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Nu făceam atât de multe greșeli, să am ce regreta. Principalul motiv ăsta a fost. Îmi pare rău...”, a mărturisit Ella.

