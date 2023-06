Elvira Deatcu, despre începuturile carierei sale. Ce dorință și-a pus actrița cu un an înainte de a intra la facultate: „Peste un an, s-a întâmplat”

In articol:

Elvira Deatcu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes atât în lumea cinematografică, cât și pe scena teatrului.

A făcut parte din distribuțiile unor producții de succes, motiv pentru care și-a creat un renume în această industrie.

Datorită carismei și talentului său actoricesc, îndrăgita actriță a adunat de partea sa o mulțime de fani care așteaptă cu nerăbdare să o vadă fie pe micile ecrane, fie la teatru.

Elvira Deatcu, despre începuturile carierei sale

Artista își amintește că atunci când a absolvit facultatea s-au organizat mai multe concursuri la teatre importante din Capitală, însă acest lucru nu se mai practică și în prezent, tocmai de aceea se poate considera o norocoasă. Tot atunci, a dat examenul la teatrul Odeon, pe care l-a și trecut, iar de atunci a făcut primii pași spre o carieră de succes în industria teatrală, dar și cinematografică.

Mai mult decât atât, atunci a cunoscut-o și pe actrița Carmen Tănase care a primit-o cu brațele deschise și i-a oferit tot suportul de care avea nevoie.

De atunci, cele două au rămas prietene foarte bune și au jucat împreună în aceleași spectacole, ceea ce nu poate să fie decât un motiv de bucurie.

„Eu am fost foarte bine primită la Odeon. Exact în vara în care am absolvit au fost concursuri la 3 teatre din București, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi, din nefericire pentru tinerii mei colegi, care nu se mai regăsesc în acest spațiu și se luptă să se exprime profesional. Au fost concursuri la Bulandra, la Comedie și la Odeon. Am avut noroc și am fost acceptată în trupa Teatrului Odeon. Într-adevăr, Carmen Tănase este prima care mi-a întins o mână de bun venit și m-a luat în brațe, așa cum a spus ea. Teatrul Odeon este acasă. E o trupă minunată. Rând pe rând, pe măsură ce am început să lucrăm împreună, am fost primită în acest colectiv foarte fain.”, a spus Elvira Deatcu pentru ego.ro.

Motivul pentru care Elvira Deatcu a vrut să devină actriță

Elvira Deatcu și-a dorit foarte mult să devină actriță, motiv pentru care a ales încă de la început să urmeze cursului Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC). Artista își amintește că înainte să dea admitere la facultate, și-a pus o dorință, care ulterior s-a și îndeplinit. Mai precis, l-a văzut pe regretatul actor Mircea Albulescu pe stradă, iar acela a fost momentul când și-a propus să fie studenta sa. Mai mult decât atât, la un an distanță de la această întâmplare, Elvirei Deatcu i s-a îndeplinit dorința, motiv pentru care a fost foarte emoționată, dar în același timp, recunoscătoare.

„Am fost foarte emoționată cu un an înaintea admiterii la facultate. Eram la fântână la Universitate, iar, vis-à-vis, probabil că ieșise de la repetiții, era domnul Mircea Albulescu. Era în timpul zilei, deci nu avusese spectacol. Era pe trotuar, l-am văzut și m-am gândit: <<Doamne, cum ar fi să fiu studenta domnului Albulescu?>>. Peste un an, am devenit studenta domnului Mircea Albulescu. Am fost extrem de emoționată. Nici nu ai pe unde să traversezi, doar pe la trecerea de pietoni, nu ai cum să sari peste bulevardul imens. Nu știam cum să ajung. Dar, oricum, dacă aș fi ajuns în fața lui, nu aș fi spus nimic, dar măcar așa, să îi „adulmec” prezența de la o distanță mai mică. Peste un an, s-a întâmplat să fiu studenta domnului Albulescu.”, a mai spus îndrăgita actriță pentru sursa menționată anterior.