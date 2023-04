Emi de la "Noaptea Târziu", pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă. El și viitoarea lui soție au stabilit deja cine vor fi nașii: “Am două perechi”

In articol:

Emi de la "Noaptea Târziu" și Mădălina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de doi ani. Cei doi vor deveni curând soț și soție și așteaptă nerăbdători marele eveniment.

Emi de la "Noaptea Târziu", ultimele pregătiri pentru nuntă

Viitorii soți au pus deja totul la punct, însă mai au de pregătit doar mici detalii. De asemenea, cuplul a ales să aibă două perechi de nași, unul din partea artistului și celălalt din partea tinerei.

Emi de la "Noaptea Târziu" este tot mai aproape de cea mai importantă zi din viața lui. Artistul, alături de viitoarea sa soție, Mădălina, sunt pregătiți să spună marele “DA” în fața familiilor și prietenilor apropiați.

Cântărețul a recunoscut că vrea o nuntă cât mai aproape de perfecțiune, de care să fie mulțumit și el și viitoarea lui soție, astfel că nu își dorește să facă din acest eveniment special un business.

“Mai avem de rezolvat mici chestii. Muzica e rezolvată, la restaurant am avut degustarea cu nașii, sunetul e rezolvat, candy bar-ul, florile, cam totul e făcut. Mai sunt chestii minore, de care o să se ocupe, ca de obicei, scumpa mea viitoare soție. Ea ia deciziile. Eu am fost părtaș la deciziile mari, la care, oricum, dacă spuneam nu, îmi spunea: “De ce nu? E bine să facem asta!”. E OK. Este. (n.r. o grămadă de bani nunta) Este, dar ce să îi faci? Suntem în 2023. Te gândești că te însori, Doamne ajută, o dată în viață și o faci ca pe gustul tău, nu o faci business. Noi am avut o discuție înainte și ne-am gândit la ce vrem să facem, dacă dorim să scoatem bani din nuntă sau să nu avem regrete, deși acestea sunt mereu, că tot timpul te gândești că puteai, undeva, să faci altfel. Vrem să fie, cumva, aproape de ce ne dorim, pe stilul nostru”, a mărturisit Emi de la Noaptea Târziu, pentru ego.ro.

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina au ales două perechi de nași [Sursa foto: Instagram]

Emi și Mădălina vor avea două perechi de nași

Emi și Mădălina au decis că vor avea două perechi de nași, una din partea artistului și cealaltă din partea tinerei. Prima pereche de nași este formată dintr-un cuplu foarte apropiat viitorilor miri. Emi a mărturisit că cei doi nu fac parte din lumea mondenă, însă le-au fost aproape încă de la început, astfel că își merită pe deplin acest rol.

Celălalt cuplu de nași este format din Cosmin Natatincu și Eliza, întrucât artista s-a atașat foarte tare de iubita lui Emi, iar tânăra și-a dorit ca cei doi să facă parte din viețile lor în continuare.

“La 12:30 vreau să fiu pe masă, cu Natanticu, nașul. Dacă și Vlad, celălalt naș, se dă la băut, o să fie nebunie. Am două perechi de nași. Pe Vlad și Roberta nu ai de unde să îi știi pentru că ea este medic. Nu sunt cu lumea aceasta. Vlad și Roberta ne sunt prieteni de la începutul relației. Eu i-am spus lui Vlad: “Dacă este să fie Mădă aleasa, mi-am găsit nași!”. A zis: “Da, puiule, așa facem!”. Iar la Cosmin și la Eliza, Mădă a avut o legătură foarte mișto cu ea. Când am avut cererea pe post în Asia, i-am chemat și pe ei. Eliza e emotivă, plângea, Mădă nu știa ce se va întâmpla, de ce plânge. A doua zi, Eliza a sunat-o și i-a spus: “Mădă, ce drăguț a fost! Dacă aveți nevoie de nași, suntem aici!”. Oricum stabiliserăm că o să avem două perechi de nași, la nuntă, la copil, la tot ce o să fie”, a mai spus artistul.

Citește și: Emi de la Noaptea Târziu, reacție halucinantă la adresa unui om al străzii. Artistul a răbufnit pe internet: „Specimenele astea de la semafor”

Citește și: Emi de la Noaptea Târziu va pleca într-o altă țară alături de colegii din trupă pentru petrecerea burlacilor: „Eu acum mă simt ca la filmele americane”

De asemenea, cântărețul a dezvăluit și unde vor merge pentru a sărbători petrecerea burlăcițelor și a burlacilor. Artistul va pleca în Malta și viitoarea sa soție în Iordania.

“Noi plecăm în Malta, suntem 10. Fetele sunt 8 sau 10, pleacă în Iordania. Ibiza nu, că în mai nu prea e distracție, abia se deschide totul. Mai am câțiva, nu sunt om doar de 2 cavaleri. Eu și Cuza deja avem o relație de căsătorie. Mădă și-a asumat că mă ia la pachet, nu pot să mă despart de el, așa”, a precizat vedeta.