Emily Burghelea, fără verighetă pe deget! „O poveste frumoasă cu final mai puțin fericit. Mă simt incompletă”

In articol:

Emily Burghelea trece prin momente foarte grele, după ce a avut parte de o întâmplare extrem de neplăcută în timpul vacanței sale la munte. Aceasta se afla alături de fiica ei Amedea, dar și de soțul ei Andrei, când un incident total neprevăzut s-a întîmplat.

În timp ce stătea la o poză, inelul de logodnă, dar și verigheta i-au alunecat de pe deget și au căzut în zpadă. A reușit să recupereze una dintre bijuterii, însă nu a fost norocoasă în cazul verighetei. Ore în șir aceasta s-a chinuit să o găsească, dar fără rezultat. Vedeta s-a bucurat, însă, că soțul ei a fost tare înțelegător și nu s-a supărat pe ea! Ea a povestit totul printr-o postare pe contul personal de Instagram.

Emily Burghelea, vacanță la munte cu final neprevăzut! A rămas fără verighetă

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” și partenerul ei de viață au plecat la munte pentru a-i arăta fiicei lor, în vârstă de doar câteva luni, cum arată zăpada. Au vrut să imortalizeze toate momente, moment în care un ghinion extrem de mare s-a abătut asupra ei.

Blondina a rămas fără verighetă. Ore în șir, aceasta și soțul ei au căutat prin zăpadă. Au scormonit cu mâinile goale, cu lopețile, ba chiar au încercat să topească zăpada cu apa, dar fără rezultat, bijuteria este în continuare de negăsit. Emily Burghelea spune că niciodată nu a dat inelul jod de pe deget din ziua în care l-a pus!

Citeste si: Loredana Groza șochează din nou! Artista a postat o fotografie, direct din pat, fără a avea prea multe haine pe ea- bzi.ro

Citeste si: Emily Burghelea a făcut anunțul, la 8 luni de când a devenit mamă: "Băiețel ne-am dori, ca să fie pereche"

„O poveste frumoasă cu final mai puțin fericit… Nu o să uit niciodată prima întâlnire a Amedeei cu zăpada! A fost MINUNAT până în punctul în care mi-au alunecat de pe deget verigheta si inelul de logodna… Am găsit rapid Inelul de logodnă însă verigheta … S-a pierdut în stratul de zăpadă! Am căutat-o în zadar două ore.. Nu este de găsit și sunt extrem de supărată!

La început făceam haz de necaz, eram sigură că o găsim însă deznodământul este trist… Nu a apărut… Și efectiv nu îmi vine să cred ca nu mai este pe deget! Nu am dat-o nici macar o singură dată jos de la logodnă!!! …. Mă simt incompletă fără ea! Simboliza atât de mult pentru mine… Verighetele noastre ne-au fost predestinate!

Citeste si: Emily Burghelea, din ce în ce mai greu ca mamă? Prin ce a trecut vedeta? “Rezist până la perfuzie”

Distribuie pe: