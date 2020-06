Emily Burghelea, prima apariție în public după ce și-a dat demisia!

In articol:

Emily Burghelea a declarat la televizor că nu mai vrea să facă parte dintr-un format care ascunde violența, dezăvluind în același timp că Vulpița Veronica este bătută de Viorel și că cei din trust ascund acest lucru și nu fac nimic pentru a o ajuta pe tânăra din Blăgești.

Emily Burghelea a fost recent surprinsă de paparazzi Cancan pe stradă alături de iubitul ei. Îmbrăcată într-o ținută lejeră și nemachiată, fosta asistentă de televiziune arată complet diferit față de atunci când apărea pe micile ecrane.

Cert este că se simte bine în pielea ei și fără să folosească zeci de produse de machiaj, mai ales că este admirată de sute de mii de persoane din România pentru frumusețea ei și, mai ales, pentru curajul pe care l-a avut atunci când și-a dat demisia în direct.

Martorul cheie și-a schimbat declarația și a contrazis-o pe Emily Burghelea

Vloggerița Andra Constantin a intervenit în scandalul dintre Emily Burgheea și postul de televiziune de la care și-a dat demisia după ce a dezvăluit că Vulpița este bătută de Viorel. Deși în urmă cu doar două zile a povestit că a văzut cu chii ei vânătăile pe care le avea Veronica din Blăgești, se pare că a decis să își schimbe declarația.

După o discuție cu cei din trust, vloggerița, care era de partea asistentei de televiziune Emily Burghelea, s-a răzgândit brusc.

„Deși, inițial susțineam cele spuse de Emil Burghelea, am ascultat și celelalte părți și consider ca nimeni din televiziune nu a greșit cu nimic!

Am fost martora la filmări, când cei doi nu s-au certat, ba chiar s-au evitat de cele mai multe ori când erau supărați.

Cât despre apelul Veronicăi in miez de noapte pe 12 iunie, era la impuls sa îl sperie pe Viorel sa o lase in pace sa nu se mai certe deoarece s-au certat pe telefon și s-a lovit cu el in ochi!

Dacă cei din Trust ar fi văzut acte de violenta ar fi anunțat autoritățile! Și eu sunt de aceeași părere!

Am crezut in tot ce a Zis Emily Burghelea,dar ea nu are dovada plauzibila ,gen o filmare când Viorel ar da in Veronica! Veronica a spus ca nu a dat in ea cu pumnul, palma sau picioarele ! Eu am discutat și cu cei din trust și cu cei doi soți! Viorel s-a jurat ca nu a dat in soția lui, dar a recunoscut ca se ciondanesc ca doi copii pe nimicuri!”, a transmis Andra.

