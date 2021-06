Emily Burghelea, primul zbor cu fetița. Prin ce peripeții au trecut?

Emily Burghelea, primul zbor cu avionul in 3 [Sursa foto: Instagram] 20:39, iun 11, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Emily Burghelea, soțul ei si micuța lor de doar două luni jumătate au avut parte de primul zbor cu avionul împreună, după cum declară vedeta. Cei trei au avut ca destinație orașul Iași.

Vedeta ține o legătură strânsă cu fanii ei de pe Instagram, iar nici de data aceasta nu a făcut rabat de a le povesti urmăritorilor despre întâmplările din viața ei: “ Astăzi a fost o zi mare pentru noi toți! Am plecat împreună la Iași cu avionul! Cea mică s-a descurcat foarte bine, a fost cumințică și, zic eu, i-a plăcut! La decolare a zâmbit și la aterizare a adormit! A stat trează tot drumul, a zâmbit și ne-a înveselit! Să știți că eram cât pe ce să pierdem avionul!

Ne-am dat seama în ultimul moment că nu avem cărucior de travel! Ce credeți că am făcut? Am plecat să căutăm unul cu câteva ore înainte de plecare! Am avut noroc că am găsit exact ce ne doream imediat. Se face mic, mic, mic și poate fi luat în cabină. Am reușit să fac și bagajul în timp util și am decolat glorioși !”

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Citeste si: Primele imagini cu Emily Burghelea și fiica ei după ce au ieșit din spital. Andrei, nerăbdător să o cunoască pe cea mică: „Ziua cea mare a venit”

Emily Burghelea, o mămică fericită [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, mai fericită ca niciodată de când a devenit mamă

Citeste si: Emily Burghelea și Andrei, în culmea fericirii! Noi dezvăluiri despre viața de părinți: „Este un dar de la Dumnezeu”

Emily Burghelea a devenit mamă de fetiță în primăvara acestui an. Vedeta s-a căsătorit cu iubitul ei misterios, după o relație de doi ani de zile.