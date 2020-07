Emily Burghelea a răbufnit după ce Vulpița și Viorel au fost infectați

In articol:

Vulpița și Viorel au fost infectați cu coronavirus! Emily Burghelea a confirmat în urmă cu puțin timp, într-un live pe Instagram, informațiile transmise de WOWBIZ.RO. Fosta asistentă tv a făcut dezvăluiri incredibile! Aceasta a declarat că s-a întors din Italia în perioada în care a izbucnit focarul și era suspectă de coronavirus, iar cu toate acestea, producătorii au decis ca emisiunea să continue.

Emily Burghelea o acuză pe Mirela Vaida că și-a mințit telespectatorii atunci când au spus că se iau toate măsurile de protecție împotriva pericolului infectării cu COVID-19.

Citeste si: Surpriză totală! De ce nu a mai fost difuzată în această după-amiază emisiunea Acces direct

Citeste si: UPDATE. Antena 1 confirmă WOWbiz.ro. Coronavirus la Intact. Vulpița prezintă simptome!

Citeste si: Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? ”S-a uitat la mine și mai avea puțin și începea să plângă” INTERVIU EXCLUSIV

Citeste si: Emily Burghelea nu a mai vorbit cu Vulpița de la scandal? ”S-a uitat la mine și mai avea puțin și începea să plângă” INTERVIU EXCLUSIV

„Mirela Vaida minte! M-a enervat ipocrizia cu care Mirela Vaida a ieșit pe post și a spus că se respectă toate regulile, că avem dezinfectant. Eu, Emily Burghelea, am fost suspectă de coronavirus, am respectat toate normele. Eu când le-am spus lor că nu mă simt bine când am venit în România, nimeni n-a zis nimc despre subiectul ăsta. Toate lumea s-a dus la muncă și nu știau că sunt suspectă de coronavirus. Nimeni nu purta mască și eram și mulți”, a declarat fosta asistentă tv.

„Astăzi la ora 19 s-a confirmat că amândoi au coronavirus. Eu consider că au mai mulți de acolo”, a adăugat Emily Burghelea, cu privire la infectarea Vulpiței și al lui Viorel.

Emily Burghelea a dezvăluit toate secretele!

Fosta asistentă tv a declarat că la fostul loc de muncă, niciun angaja nu era protejat, iar tot ce a spus Mirela Vaida au fost minciuni.

„Nu aveam medici, nu aveam ambulanță, nimeni nu ne lua temperatura când mergeam la muncă. Nimeni nu purta mască în stare de urgență. M-au călcat pe nervi declarațiile făcute de ea. A mințit!”, a adăugat Emily Burghelea.

Mirela Vaida a făcut testul pentru coronavirus! Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea tv după ce Vulpița a ieșit pozitivă! Momente de tensiune la Antena

Mirela Vaida, prezentatoarea Acces direct, a făcut primele declarații după ce Vulpița și soțul ei au fost confirmați pozitiv la testarea pentru COVID 19. Mirela Vaida a povestit la Observator că rezultatele pentru Vulpița și Viorel Stegaru au venit cu puțin timp înainte de ora 17.00, când trebuia să începaă Acces direct.

”După ședința de sumar de la 16.30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a spus Mirela Vaida la Observator. Mirela Vaida a precizat că până atunci stă acasă, unde s-a izolat de restul familiei.

Citește continuarea AICI.