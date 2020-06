In articol:

La finele săptămânii trecute, iubitorii show-ului Survivor România au avut parte de o mare, mare surpriză. Potrivit unor zvonuri, Emy Alupei și Iancu Sterp ar avea, acum, la terminarea emisiunii, ceva mai mult decât o relație de prietenie, după ce faimoasa și războinicul au apărut împreună în noul vlog postat de carismaticul bărbat pe contul de YouTube.

În imaginile prezentate pe internet fanilor, Iancu Sterp a povestit că filmează pentru noul videoclip al lui Emy Alupei, dar, pe de altă parte, apropierile ”fierbinți” dintre ei i-au dus pe mulți cu gândul la o…legătură amoroasă. Iar aici s-au luat în calcul și…faptele din Republica Dominicană! De la privirile pe care i le arunca ea în timpul participării la show-ul de supraviețuire, până la speculațiile venite din partea celorlalți colegi și apropierile bărbatului care au lăsat loc interpretărilor, oamenii încep să fie din ce mai siguri că lui Iancu nu îi este indiferentă cântăreața.

Ca știrea să fie și mai…condimentată, s-a aflat că Iancu Sterp ar fi fost încă de vinerea trecută acasă la Emy Alupei. Dovada a făcut-o chiar fotografia apărută în presă cu mașina războinicului în fața casei fostei concurente din Republica Dominicană. Se pare că nu numai că a mers acasă la cântăreață, dar a și dormit acolo weekend-ul acesta, fiindcă autoturismul a rămas parcat acolo toată perioada.

„Denisa este la Londra, îndrăgostită până peste cap, dorul de Iancu o macină mărunt, așteaptă cu nerăbdare marea revedere, iar Iancu… Iancu, extrem de „îndrăgostit ca în prima zi” doarme la Emy Alupei în București de vineri seara începând, așa cum ne confirmă și poza mașinii lui făcută în fața casei ei! Mașina a fost văzută vineri noaptea, tot la aceeași adresă, și sâmbătăt dimineața și sâmbătă seara… și astăzi dimineața!”, este mesajul care apare în dreptul fotografiei în care se vede mașina lui Iancu Sterp de la Survivor în fața casei lui Emy Alupei.

Emy Alupei are o relație cu Iancu Sterp? ”Am rămas șocată”

Care să fie adevărul? Ambii protagoniști refuză să vorbească prea mult pe tema asta, astfel că fanilor nu le rămâne decât să se facă scenarii sau să ia în calcul cuvintele spuse de cântăreață, în fața mamei lui Iancu, la scurt timp de la ieșirea de la Survivor România.

Emy Alupei are o relație cu Iancu Sterp sau nu? O spune chiar ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. ”Eu îl știam pe Iancu dinainte de Survivor România, dar nu ne cunoscusem personal. Chiar am fost la o emisiune muzicală amândoi, eu am cântat și el urma. Abia când am ajuns în Dominicană, am vorbit pe tema asta, despre acea ”întâlnire” întâmplătoare…Oricum, noi ne-am înțeles acolo foarte bine și uite că și la eliminări s-a văzut. Iancu nu m-a nominalizat să ies din competiție, deși ar fi putut să o facă. Nici el nu am făcut-o, nici eu, când am avut ocazia. Ne-am făcut o promisiune amândoi și am mers pe încredere, i-am demonstrat că se poate baza pe mine, și eu pe el! Oricum lumea a văzut acolo tot felul de lucruri care nu existau. A criticat întruna, pur și simplu, am rămas șocată când m-am întors în țară când am văzut câte scenarii s-au făcut pe marginea noastră”, a comentat Emy la revenirea în România, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”

Mama lui Iancu Sterp spune că băiatul ei s-a despărțit de Denisa

Dacă Emy Alupei are o relație cu Iancu Sterp, se va afla probabil la un moment dat. Acum, însă, el este singur, iar mama lui a vorbit despre despărțirea de Denisa. ”Iancu este foarte tânăr, nu a fost în relații cu nimeni. În schimb vorbește cu toate fetele pentru că așa este frumos și acum e timpul lui. Nu are de gând să se lege la cap de acuma”, a răspuns mama lui Iancu.

”Iancu are o grămadă de proiecte, nu stă la oi, nici nu îl țin cu mine acasă. Doar că e un copil care nu vrea să stea ântr-o relație cu nimeni. Dar cu nimeni, ce e atât de gru de înțeles. Este alegerea lui, nu a mea. Are timp peste vreo 5 sau 6 ani să găsească o fată și atunci să se și căsătorească. Eu nu am nimic cu Denisa. Iar ea știe”, a mai spus mama lui Iancu Sterp despre relațiile băiatului ei.