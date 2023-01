Episoade șocante în vestiarul de la FCSB! Meme Stoica a spus tot: ”Am prins bătăi. Sunt bărbați, ce să facă? Să se zgârie pe față? Să se scuipe?”

In articol:

Începutul acestui an l-a prins pe Meme Stoica, managerul de la FCSB, dând dovadă de foarte multă sinceritate. O dovadă în acest sens o reprezintă și declarația de ultim moment, în care a vorbit despre momentele tensionate care mai apar între jucători în timpul antrenamentelor.

”Gabi Tamaș și Gabi Enache au fost aproape de bătaie”

Meme Stoica a recunoscut, de pildă, că el este de acord ca jucătorii să se contreze în timpul unui antrenament, fiindcă la mijloc este vorba de implicare și, adevărat, poate adrenalină peste…limită!

”Gabi Tamaș și Gabi Enache au fost aproape de bătaie. Și am apreciat că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit amândoi.

Nu e o problemă dacă se ajunge la chestii d-astea. E OK. Nu e o problemă! Vă dau cuvântul meu de onoare că am prins bătăi și am închis ochii. ”Nu știu, nu am văzut. Nu amendez”. Sunt bărbați, ce să facă? Să se zgârie pe față? Să se scuipe?”, a declarat oficialul lui Gigi Becali la Orange Sport.

Florin Tănase, lovit de Sulley Muniru! ”A rămas blocat”

Pe de altă parte, au existat și episoade șocante în vestiarul de la FCSB, episoade pe care Meme Stoica le condamnă și consideră că nu trebuie

iertate. O astfel de situația s-a întâmplat în 2017, în vestiar, atunci când jucătorul ganez, Sulley Muniru, l-a bătut pe căpitanul de atunci, Florin Tănase.

”A, nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat cu Sulley Muniru atunci. A venit și l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. Se semi-certaseră la antrenament. Adică... Muniru l-a lovit în vestiar. La revedere! Să fii sănătos! Asta nu se face.

Tănase a rămas blocat. A venit Muniru și l-a lovit... Au intervenit colegii și i-au despărțit... Nu se face așa ceva. Dar la antrenamente e OK. Te descarci, chiar e OK. Nu e problemă. Mie nu îmi plăcea când se juca rummy sau Poker. Acolo pot apărea animozități. Dar la miuțe...”, a mai spus Meme Stoica în emisiunea moderată de Dan Udrea.

Florin Tănase [Sursa foto: Profimedia]

Sulley Muniru a fost dat afară de la FCSB, chiar de Gigi Becali

La scurt timp de la incidentul violent cu Florin Tănase, africanul Sulley Muniru a fost pus pe liber de către FCSB. Gigi Becali a fost cel care a luat decizia și apoi și-a asumat-o public. „Când vii într-o țară străină, cum ar veni să se ducă acolo un român și să dea cu pumnul unuia de acolo... S-au lovit ce s-au lovit la antrenament. O să vedeți, da? Dacă era o reacție rasistă, atunci el trebuia să vină la mine și să-mi zică și atunci era amendat Tănase, da?”, a menționat latifundiarul din Pipera

FCSB [Sursa foto: Profimedia]

Jucătorul ganez a vorbit despre conflict: ”Tănase e ca un frate mai tânăr”

Sulley Muniru, fratele mai mic al cunoscutului Sulley Muntari, fost jucător la Inter Milano și AC Milan în Seria A, a jucat 20 de partide pentru FCSB în 2017. A fost transferat de CFR Cluj de antrenorul de atunci al lui FCSB, Laurențiu Reghecampf.

Sulley Muniru a spus atunci că relația dintre el și Tănase este una foarte bună: „A fost doar un lucru legat de fotbal. Nu a fost nimic serios, important. Tănase e ca un frate mai tânăr, am rezolvat totul. Totul a fost bine. Nu m-am simţit bine pentru meci, iar Mister mi-a spus să mă duc acasă”, a spus și Sulley Muniru la Digi Sport, în 2017, iar Florin Tănase l-a completat.

„Un conflict care se întâmplă des la fotbal. Un schimb de replici, dar nu au existat rasism sau bătaie”, conform aceleași surse.