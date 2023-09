„Era psihic terorizat” Ce i-a spus Daniel Balaciu avocatului său despre căsnicia dintre el și Dana Roba? Vedeta, acuzată că l-ar fi agresat fizic pe tatăl fetițelor ei: „Ea era foarte violentă”

In articol:

În urmă cu aproape 3 luni, Dana Roba a trecut prin cea mai mare cumpănă din viața ei, atunci când soțul ei, Daniel Balaciu, a bătut-o cu bestialitate, fiind pe punctul de a o ucide.

Din spatele gratiilor, bărbatul i s-a confesat avocatului său, spunându-i că nu știe cum a putut ajunge la această faptă îngrozitoare, însă a spus că era de-a dreptul terorizat de soția lui.

Declarațiile făcute de avocatul lui Daniel Balaciu

Alain Roșian, avocatul bărbatului care a fost pe punctul de a-i lua viața Danei Roba, a vorbit pentru prima dată în mod public, povestind ce lucruri a aflat de la Daniel Balaciu despre căsnicia dintre el și victima sa. Potrivit avocatului, Daniel regretă că și-a bătut soția, însă a mărturisit că mariajul dintre el și Dana nu era unul fericit, acuzând-o pe aceasta că ar fi fost violentă și că l-ar fi terorizat.

De asemenea, Alain Roșain a vorbit și despre relația Danei cu actualul ei iubit, spunând că, de fapt, aceasta l-ar fi înșelat de mai bine de un an pe soțul ei cu Beniamin , iar Daniel nu ar fi putut să-i reproșeze nimic vedetei, pentru că aceasta l-ar fi agresat fizic.

„Este un tip care nu este violent, nu are antecedente, este primul eveniment din viața lui, normal că regretă. Nici el nu-și explică cum a ajuns în stadiul să facă așa ceva. Fondul a fost stările de tensiune în care l-a ținut doamna Balaciu de ani și ani de zile. Certurile astea erau încontinuu, ea îl scuipa, îl teroriza. Povestea cu amantul nu este din spital, este o minciună de-a dânsei, amantul îl are de anul trecut și punea presiune pe Daniel să ia copiii și să plece în weekend-uri la bunici ca ea să poată sta cu amantul în apartament. El pleca că nu avea de ales, ori îl bătea, ori spărgea lucruri prin casă. Ea era foarte violentă și el era psihic terorizat de ea”,

a declarat Alain Roșain, avocatul lui Daniel Balaciu, pentru Tele Europa Nova

Dana Roba crede că soțul ei a plănuit să o omoare

Make-up artistul este de părere că Daniel Balaciu ar fi plănuit să o ucidă pentru ca, mai apoi, să fugă în Germania, acolo unde ar fi trebuit să își refacă viața și să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Însă, spune Dana Roba, totul a luat o întorsătură neașteptată pentru soțul ei, pentru că persoana care ar fi trebuit să îl ajute în acest plan l-ar fi lăsat baltă, iar el a fost nevoit să se întoarcă în apartamentul groazei, acolo unde vedeta zăcea, după ce Daniel a lovit-o cu bestialitate, folosind un ciocan.

„Nu era dispus să facă închisoare! El a crezut că o face pe Elodia, nu știu, a crezut că o să fie al doilea polițist care o face pe Elodia. El a crezut că fuge, era pregătit să fugă, și-a făcut bagajul, este filmat pe stradă cum fuge cu bagajul, aștepta pe cineva în fața blocului să vină să-l ducă în Germania, dar nu a mai venit cineva după el. El a rămas acolo, apoi a urcat la mine și a întrebat dacă am murit. El când a plecat cu fetele la sat, eu am adormit instant, am dormit patru ore. Dumnezeu m-a adormit și eu am auzit când el a venit și a băgat cheia în ușă”, a povestit Dana Roba într-o emisiune TV.