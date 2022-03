„Este extrem de grav ce se întâmplă” Adda și-a anunțat urgent toți fanii! Artista este victima unor escroci

In articol:

Adda a tras un semnal de alarmă pe rețelele de socializare după ce a fost înștiințată că imaginea ei este folosită de unele site-uri fantomă pentru a vinde produse pentru slăbit. Fără să mai stea pe gânduri, artista a început să facă și toate demersurile legale pentru ca situația să se rezolve, iar oamenii să nu mai fie înșelați.

Adda împărtășește cu fanii ei bucuriile, dar și necazurile prin care este nevoită să treacă. Artista le-a povestit admiratorilor ei despre boala cu care se confruntă de ani buni și cum medicii i-au pus diagnostic greșit foarte mult timp, iar acum se confruntă cu o nouă problemă pe care speră că o poate rezolva pe cale legală.

Adda, victima unor escrocherii

Cu puțin timp în urmă, Adda a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care își avertizează fanii că imaginea sa a fost folosită fără acordul ei pe un site fantomă care vinde produse pentru slăbit.

Escrocii au trucat poze și au pus chipul Addei, dând impresia că artista este în imaginile respective.

Mai mult decât atât, site-urile fantomă care se folosesc în mod abuziv de imaginea Addei ar susține că artista este operată și că, pentru a scăpa de kilogramele în plus, s-a ajutat de anumite produse minune care, de altfel, se vând foarte

scump. Unii au căzut în plasă, însă Adda speră că acest mesaj va ajunge la cât mai multe persoane pentru a pune capăt acestei escrocherii.

„Este extrem de grav ce se intampla. Sunt zeci de site-uri fantoma unde, cu poze trucate cu mine, sunt promovate niste pastile de slabit si ceaiuri. Se foloseste imaginea mea FARA ACORDUL MEU. Cu o poveste inventata cum ca m-as fi operat etc. Sunt produse care se vand foarte scump, in numele meu. Oamenii fac plata pe link-uri fantoma. Este furt si inselaciune. Am inceput toate demersurile legale. Insa am vrut sa va anunt ca NU ESTE NIMIC REAL! Aveti mare grija! Multumesc celor care m-au anuntat de ceea ce se intampla, o parte din acele persoane, din pacate, au apucat sa comande… 😒”, a scris Adda pe rețelele de socializare.