„Eu vreau să fii ăla care ești!" Carla's Dreams, în vizorul lui Ștefan Bănică Jr. Ce crede soțul Laviniei Pîrva despre colegul lui de breaslă. A spus-o fără nicio reținere

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. A apărut în lumina reflectoarelor în urmă cu peste 30 de ani, iar de-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes, atât în lumea muzicală, cât și în cea teatrală și cinematografică.

Datorită carismei și sincerității de care a dat întotdeauna dovadă a cucerit inimile publicului și a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani care îi stau alături la orice pas.

Ștefan Bănică Jr. [Sursa foto: Facebook]

Ce crede Ștefan Bănică Jr. despre Carla`s Dreams?

Soțul Laviniei Pîrva are foarte multe pasiuni, de la teatru, actorie, muzică și până la televiziune. De-a lungul carierei sale a apărut în numeroase producții, iar până acum a reușit să facă față cu brio tuturor provocărilor.

Mai mult decât atât, în prezent este jurat în cadrul unui show de talente, iar printre colegii săi se numără și Carla`s Dreams. Invitat în cadrul unui podcast, celebrul artist a mărturisit că înfățișarea lui Carla`s Dreams poate fi comparată cu un personaj din teatru, însă atunci când vine vorba de concerte, și-ar dori să vadă artistul, nu doar o mască.

Cu toate acestea, a subliniat că este o alegere, astfel încât rămâne la latitudinea fiecăruia ce fel de look alege să abordeze pe scenă.

„Păi..de exemplu... am zile în care am ochii umflați, uneori port ochelari sau ochelarii de vedere. Teatrul este una și te ascunzi în spatele unui personaj,(...) așa e și în spatele personajului teatral, nu te cunoaște nimeni, cum e și Carla’s Dreams.

El e în spatele unei măști, noi nu știm cine e cu adevărat. E o alegere. În momentul în care te duci la un concert, eu nu mai vreau să văd un personaj. Eu vreau să fii ăla care ești!”, a spus Ștefan Bănică în cadrul podcastului Lianei Stanciu.

Ștefan Bănică Jr. nu vrea să facă niciun compromis în cariera sa

Artistul a vorbit și despre prima sa experiență în lumea cinematografică. Mai precis, la 14 ani a fost invitat să joace într-un film și, în ciuda faptului că la momentul respectiv s-a simțit mândru, ulterior a refuzat să mai meargă la repetiții deoarece nimic nu era conform așteptărilor sale.

Tocmai de aceea, Ștefan Bănică a mărturisit că pe tot parcursul timpului, a ales să nu facă niciun compromis în carieră și a refuzat proiectele în care nu se regăsea cu adevărat, chiar și atunci când la mijloc au stat sume mari de bani. Însă conștiința, talentul și respectul față de publicul său au cântărit mult mai mult, astfel încât nu a făcut compromisuri.

„Instinctiv, la primul film în care m-au luat am spus nu. Am spus nu pentru că m-am simțit mințit. M-a văzut Mișu Constantinescu, mi-a zis „Ce moacă de film ai”, aveam 14 ani când am făcut primul film. Era prieten cu tatăl meu, dar nu știa cine sunt, m-a chemat în filmul ăsta, eu am crezut că joc.

M-am dat mare la bloc, le-am zis oamenilor că plec la filmări, doar că..prima zi de filmare a fost figurație și eram pe o plută, iar la sfârșitul filmării m-au uitat pe plută. Eu am zis „Băi, eu nu mai vin, eu am crezut că mă chemați să fac ceva”, și nu m-au crezut, dar nu m-am mai dus(..)

Am spus „nu” de foarte multe ori, am refuzat multe lucruri la viața mea. Nu știu dacă am regretat, probabil nimic major, am refuzat foarte mulți bani. Chiar dacă nu aveam, dar faptul că nu mă simt bine cu conștiința mea…e nu. Să nu faci compromisuri față de profesia ta, față de publicul tău și față de tine. Eu consider că nu am făcut compromisuri, nu.”, a mai spus artistul în cadrul aceluiași podcast.