EXCLUSIV| Andreea Pirui, declarații despre o nouă relație după despărțirea de Marius: "Vorbesc cu cineva..."

Andreea Pirui vorbește despre o nouă relație după despărțirea de Marius. Ce spune fosta concurentă de la Puterea Dragostei despre viața sentimentală?

Andreea Pirui, într-o nouă relație?



Andreea Pirui a vorbit despre despărțirea de Marius. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei recunoaște că nu înțelege motivul pentru care relația dintre ei s-a terminat, ci poate doar să accepte.

Însă, frumoasa blondină a adăugat faptul că nu este într-o relație la momentul actual, dar că vorbește cu un tip. Nu a dat mai multe detalii despre persoana respectivă, însă se pare că lucrurile sunt la început între aceștia.

Andreea Pirui[Sursa foto: Facebook]

„Vorbim, da. Relație nu am. Vorbesc și eu, sunt liberă. Vorbesc cu cineva, adică am vorbit, acum nu mai vorbesc. De două zile. Nu a fost neaparat o ceartă, dar da. Nu a fost nimic serios. Nu am o relație, exclus. Și Marius când a fost aici a zis că vorbește cu femei. Eu nu vorbesc cu mai mulți, eu numai cu unul. Eu îi țin pumnii, îi doresc succes, e un băiat super din toate punctele de vedere. Între noi s-a terminat de mult, dar am tot lungit, am vorbit pentru că ne era drag unul de altul, dar nu mai funcționa și nu înțeleg de ce. El e un băiat foarte ok. S-a rupt ceva și ne-am îndepărtat. Ochii care nu se văd, se uită”, a declarat Andreea Pirui, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Andreea Pirui, declarații șocante despre Alexandra

Andreea Pirui a făcut declarații neașteptate despre Alexandra de la Puterea Dragostei.

Ce spune despre actuala concurentă?!

„M-am enervat foarte mult când a ieșit Mădălina din casă. A ieșit cumva din cauza Alexandrei și i-am scris Alexandrei. I-am scris „dacă eram eu în casă, nu îndrăzneai să faci în viața ta așa ceva.

Ai avut oamenii perfecți pe care să îi joci și să faci ce vrei tu, dar nu există să sari tu la toată lumea. Tu vrei să mă copiezi pe mine, dar nu îți iese”. Eu nu aveam o asemenea răutate. Mă enervam dacă greșea cineva, dacă simțeam că mă minte, dar ce face ea mi se pare exagerat. Ea mi-a răspuns foarte ok, nu mi-a vorbit urât. I-am spus pur și simplu să își vadă de treaba ei, să nu mă mai copieze. A spus că nu mă copiază, dar nici nu are cum. Numai când mă gândesc mă enervez.

Nu are cum să mă copieze, nici nu e de același nivel. Nu mi se pare că e ocrectă din anumite puncte de vedere, face chestii fake.

Dacă unul era mai slab și altul sărea pe el, eu îi luam apărarea. Când a plecat Mădălina și am văzut ce a făcut cu ea, am plâns. Am văzut ce a făcut și de nervi și de ciudă i-am scris. Ea s-a certat cu toată lumea, a sărit la toate. Să se controleze un pic”, a declarat Andreea Pirui, în exclusivitate, la Totul despre Puterea Dragostei.