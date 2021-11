EXCLUSIV! Camelia Mitoșeru a ajuns în stare gravă la spital! Mihai și mama sa povestesc totul despre momentele de groază! "Am văzut moartea cu ochii"

In articol:

Mama prezentatorului TV, Mihai Mitoșeru, în vârstă de 70 de ani a fost mereu o femeie plină de viață, care nu părea să prezinte probleme de sănătate. Însă, în urmă cu două săptămâni, femeia a fost trasportată de urgență la spital, unde a primit îngrijirile necesare.

Camelia Mitoșeru, probleme grave de sănătate

În platoul WOWnews, Camelia și Mihai Mitoșeru au spus întreaga poveste.

Camelia și Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Captură YouTube]

Se pare că totul a pornit de la niște medicamnete pe care Camelia Mitoșeru a omis să le ia. Acest lucru i-a cauzat o stare de rău, în urma căreia a fost dusă de urgență la spital. Mihai, fiul ei, cel care a salvat-o în ultimul moment, a povestit totul, alături de mama lui, în platoul WOWnews.

"Am văzut moartea cu ochii! Gândiți-vă să nu poți să scoți un cuvânt, este înfiorător! În al doilea rând, să nu știi ce să faci. M-am trezit pe jos, în bucătărie, cu cioburile pe mine. Mă dusesem să îmi fac un ceai, exact de ziua lui Mihai, și după ce l-am amestecat nu mai știu nimic. M-am trezit în fund, cu tot ceaiul vărsat pe lângă mine." , declarat doamna Mitoșeru.

Având în vedere situația prin care a trecut, Camelia Mitoșeru îndeamnă pe toată lumea să își ia pastilele, atunci când medicul le recomandă.

Ea nu a făcut acest lucru și iată că starea sa de sănătate s-a agravat.

"Am răspuns la telefon, dar nu puteam să vorbesc, în afară de niște sunete. Voiam să spun ceva și în clipa aia simțeam cum iar îmi pierd cunoștința. Eu nu credeam în pastile. Am o pungă cu medicamente și sunt întregi. De-a lungul anilor eu am procedat așa. Doctorița de familie îmi făcea o rețetă, iar pe jumătate luam, jumătate nu. Și niciodată nu s-a întâmplat nimic.", a mai mărturisit mama lui Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, salvatorul mamei lui

Camelia și Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Captură YouTube]

Camelia Mitoșeru este o femeie extrem de norocoasă. Aceasta îl are drept înger păzitor pe fiul ei, Mihai, care a apărut la momentul potrivit. Se pare că temeramentul panicos i-a fost de ajutor de această dată și s-a mobilizat așa cum trebuie să își salveze mama.

"A fost doar criză convulsivă și nu a fost atac cerebral.", spune ușurat Mihai Mitoșeru.

Camelia Mitoșeru nu se află la prima cumpănă, în ceea ce privește sănătatea. Aceasta a mai trecut printr-o operație pe creier, chiar anul acesta, fiind diagnosticată cu tumoră benignă-meningiom. Intervenția chirurgicală a costat 10 mii de euro și i-a salvat viața în timp record.