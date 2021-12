EXCLUSIV! Care este dezamăgirea anului 2021 pentru Jador? Ce face artistul de sărbători? "Mă simt foarte singur"

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, astfel că are foarte multe proiecte în desfășurare, special pregătite pentru fanii lui! Recent, a filmat un videoclip pentru o nouă piesă, pe care o va lansa în curând.

Jador, despre dezamăgirea anului 2021

Aici, a acordat un interviu pentru WOWbiz.ro, unde a vorbit în exclusivitate despre ce l-a dezamăgit în anul 2021.

Anul acesta a fost plin de succes pentru Jador, însă, se pare, că nu a fost totul roz. Artistul mărturisește că există câteva dezamăgiri, mai ales pe plan sentimental, care l-au marcat.

"Da, am o dezamăgire. Când eram cu fata asta, nu îmi dădeam seama de mine, pentru că eu niciodată nu am dat nicio șansă reală la nicio femeie din viața mea. M-am mai distrat eu așa, când eram despărțit de ea, am mai făcut prostii. Ideea e că te simți singur, uneori chiar mă simt foarte singur. Nu am un membru al familiei aici, decât pe unchiul meu. Sunt în București ca și cum aș fi în străinătate.", a declarat Jador.

Pe lângă aceste cumpene, cântărețul a avut parte de foarte multe realizări, de iubire din partea fanilor și nenumărate apariții TV. Jador a vorbit și despre cele mai frumoase lucruri pe care le-a făcut pe parcursul acestui an.

"Sunt recunoscător pentru tot ce primesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu e de acord niciodată, întotdeauna muncim pentru mai mult. Cea mai mare realizare a mea este că mi-am luat casă, mi-am ajutat frații, multe lucruri.", a mai precizat artistul, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Unde și cu cine petrece Jador de sărbători?

Sărbătorile vin cu pași repezi, iar Jador și-a făcut deja planurile. Tot în cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, cântărețul a povestit unde va fi și alături de cine, de sărbători.

"De ajun mă duc acasă, mă duc cu colindul cu mama și cu tata, pe la mamaia, pe la tataia, pe la mătuși, frați, strâng și eu vreo câțiva bani. De Crăciun cânt și în prima și în a doua zi, apoi trei zile sunt liber, iar de revelion mă duc în Germania să cânt. Am luat cântări doar pentru că nu vreau să fiu singur de Crăciun.", a spus Jador.

Pentru anul care urmează, artistul are planuri foarte mari. Acesta ne anunță urmează lucruri foarte frumoase pe plan profesional, dar și care este ritualul lui în noaptea dintre ani.

"În anul 2022 vreau să mă duc la o emisiune TV, vreau să fac mai multe lucruri. Nu am un obiectiv mare pentru anul următor, ci doar așa, să termin casa, sănătate și atât. Niciodată la 12 noaptea, nu stau să îmi pun dorințe. Când toată lumea bea și fumează, eu mă rog. Măcar în noaptea dintre ani să fiu și eu "oaia albă".", a explicat Jador, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

