EXCLUSIV! Cătălin Cazacu, cel mai râvnit și direct burlac din showbiz: "Dezbracă-te, trebuie să vorbim!". Cu cine s-a întâlnit pe plajă la Mamaia

Cătălin Cazacu atarge atenția fetelor fără să facă nimic! El le provoacă la discuții cu un mesaj inscripționat pe tricou.

Cătălin Cazacu, mesaj direct pentru fete: "Dezbracă-te, trebuie să vorbim!"

Fostul Faimos de la Exatlon a fost surprins de paparazzi pe o plajă din stațiunea Mamaia. El apare în imagini vorbind la telefon în timp ce se îndrepta spre bolidul său de lux. Cel mai probabil el primea indicații prin telefon despre sarcina pe care o avea și anume să ia o geantă din mașină. Cu scopul îndeplinit, Cazacu se îndreaptă spre plajă având în mână o geantă de femeie, dar nu orice geantă, ci una aparținând unui brand de lux.

Paparazzi l-au surprins pe sportiv în timp ce aștepta cu geanta în mână și a apărut și surpriza. O brunetă îmbrăcată în alb, cel mai probabil posesoarea accesoriului de lux, dar și a inimii faimosului de la Exatlon.

Nu e de mirare că e cel mai râvnit burlac din showbiz. Cătălin Cazacu este și pretențios și are și condiții dure pentru reprezentantele sexului frumos: "Dezbracă-te, trebuie să vorbim!". Mesajul stă scris mare într-un mesaj pe tricoul său.

Cătălin Cazacu, printre cei mai doriți burlaci din showbiz. Cum trebuie să fie femeia perfectă pentru el

Cătălin Cazacu are în lista sa câteva nume celebre de femei cu care s-a iubit, însă niciuna nu a reușit să-i împlinească condiția sa. El spune că va face nuntă cu o singură femeie, dar nu va fi ușor ca ea să-i câștige inima, pentru că are câteva defecte.

Până o va găsi, se bucură de toate care roiesc în jurul său.

"Îmi plac în continuare (n.r. fetele). N-au roit niciodată în jurul meu, nu sunt un Don Juan, este doar un mit.

Nunta mea va fi o singură dată în viață, am mai spus acest lucru și din acest motiv nu m-am grăbit și nu mă grăbesc. Fata perfectă pentru mine este cea care mă iubește. Nu am o tipologie anume. Aș spune că am un singur defect, acela că sunt perfect.", a spus Cătălin Cazacu într-un interviu pentru ciao.ro.