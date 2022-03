EXCLUSIV! Cum arată sora Adinei Halas! Este cu 12 ani mai mică și au o relație extrem de apropiată: "Am început să avem o legătură atunci când eu eram în adolescență și ea un copil de grădiniță"

In articol:

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea.

Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic.

Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Ultimul său proiect de mare anvergură a fost "Bravo, ai stil! Celebrities", în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Adina Halas, declarații exclusive despre relația cu sora ei

Adina Halas și sora sa [Sursa foto: Instagram]

Puțini știau, însă Adina Halas are și o soră mai mică, superbă. Numele ei este Raluca și este instructor de echitație. Până acum nu a vrut să apară în fața publicului, nefiind la fel de dezimvoltă ca sora ei, însă, astăzi, la Teo Show, a apărut în premieră, în lumina reflectoarelor. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Adina Halas și sora ai au spus totul despre relația pe care o au în prezent.

"Adina: Avem o relație foarte apropiată, de admirație reciprocă și de dragoste frățească 100%. Ea nu a vrut să o arăt publicului, am obligat-o.

Raluca: Sunt o fire destul de timidă, din punctul ăsta de vedere suntem foarte diferite. Cu mine seamănă Serghei. Nu am mai apărut până acum în media, am un alt domeniu de activitate.", au declarat cele două, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum se înțelegeau cele două surori când erau mici?

Adina Halas și sora sa [Sursa foto: Captură YouTube]

Acum sunt mari și mature, însă când erau doar niște copile, oare cum se înțelegeau Adina și Raluca? Erau la fel de împăciuitoare sau erau genul de surori care se pârau și făceau boacăne? mRăspunsurile la aceste întrebări l-au dat chiar ele, motivând totul.

"Adina: Având în vedere că este diferența asta atât de mare între noi, atunci când Raluca s-a născut, eu intram deja într-o pre-adolescență și atunci noi am început să avem o legătură atunci când eu eram în adolescență și ea un copil de grădiniță. Și atunci ne înțelegeam foarte bine, ne plăceam una pe alta. Eu consideram că este un copil extraordinar de blând, bun și de treabă. Tatăl meu îmi transmitea la rândul lui că Raluca întreabă tot timpul de mine și mă place foarte tare, iar pe parcurs, crescând, am constatat că noi, în primul rând, ne placem ca oameni. Mie îmi place cum este ea ca om, dincolo de legătura de sânge. Și, ulterior, atunci când ea era adolescentă, am petrecut ceva mai mult timp împreună, iar după aceea a plecat la studii în afara țării și a rămas să lucreze acolo niște ani de zile și ne vedeam foarte rar.

Raluca: Cu cât am crescut, nu s-a mai sesizat această diferență de vârstă, adică cei 12 ani și jumătate. Nu cred că ne-am fi pârât când eram mici, dar cine știe. Cred că ne-am fi acoperit una pe alta.", au povestit surorile Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cea mai tare amintire a surorilor Halas

Adina Halas și sora sa [Sursa foto: Instagram]

Se vede clar că Adina și Raluca Halas sunt foarte apropiate, așa cum ar trebui să fie surorile. Astfel, Adina Halas a povestit una dintre amintirile lor de aur, ce nu o vor uita niciodată.

"Țin minte că am fost la mare împreună, iar ea avea poză cu o maimuță. Interacțiunile noastre de când era ea mică, iar eu adolescentă, apoi studentă, au fost puține și fiind diferența de vârstă, nu făceam boacăne împreună. Bineînțeles, tata mă suna și spunea că Raluca a făcut nu știu ce, iar mie mi se părea normal pe lângă ce făceam eu la vârsta ei. Spuneam mereu că e foarte drăguță, foarte cuminte. Cumva aveam tendința asta de a o proteja. Boacănele le facem acum mari fiind.", a mărturisit Adina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.