Legătura neștiută dintre Adina Halas și Dani Oțil. Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities" a dezvăluit totul: "Inevitabil ne întâlnim"

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Adina Halas este o împătimită a sportului. Chiar dacă în timpului filmărilor pentru "Bravo, ai stil! Celebrities" vedeta a luat o pauză de la mișcare, acum a revenit în sala de fitness, pentru a recupera antrenamentele pierdute.

Frumoasa blondină face crossfit, un tip de antrenament solicitant, pe care îl face și Dani Oțil

Adina Halas se antrenează în același loc cu Dani Oțil

Adina Halas a povestit că participarea la "Bravo, ai stil! Celebrities" a făcut-o să își piardă condiția fizică, căci nu a mai avut timp să facă sport atât de des pe cât făcea înainte. Pentru a reveni la rezistența pe care o avea, vedeta a dezvăluit că optează pentru antrenamentele crossfit, care presupun combinarea unor exerciții de gimnastică cu greutăți.

Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

Se pare că Adina nu este singura vedetă din România care alege acest tip de mișcare.

Printre cei care fac asta se numără și Dani Oțil:, a declarat Adina Halas, pentru impact.ro

Adina Halas [Sursa foto: Instagram]

"Am pierdut și masă musculară"

Adina Halas nu doar că și-a pierdut rezistența fizică în perioada când a participat la "Bravo, și stil! Celebrities", ci și masa musculară. Vedeta a povestit că a slăbit câteva kilograme bune, din cauza că nu a mai avut un program echilibrat al meselor: "Am pierdut și masă musculară pentru că am mâncat diferit, fiind câteva zile pe săptămână la filmări, uneori chiar și 13 ore pe zi. Nu mai aveam timp să mănânc, să-mi organizez mesele ca înainte și atunci am slăbit într-o primă fază.

Atunci am dat jos și multă masă musculară, ceea ce nu este de dorit, mai ales atunci când vorbim de organismul unei femei de peste 40 de ani, care acumulează ceva mai greu masă musculară și trebuie să țină cu dinții de ea, pentru că până la urmă această masă musculară susține metabolismul și un sistem imunitar puternic.", a mai spus Adina Halas, pentru sursa citată.