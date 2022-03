EXCLUSIV! De ce nu s-a mai calificat România la Eurovision, în etapa finală, în ultimii ani? Ilinca Băcilă, fostă participantă a concursului dezvăluie motivul! "Oamenii vor să vadă explozie"

In articol:

Ilinca Băcilă a reprezentat România în cadrul concursului Eurovision, în anul 2017, la Kiev, unde, cu piesa "Yodel it", cântată împreună cu Alex Florea, a reușit să ajungă până în finală și să ocupe locul 7.

Se întoarce Ilinca Băcilă la Eurovision?

La selecția națională de anul acesta, artista a fost gazda concurenților, care a stat de vorbă cu ei înainte și după performarea lor.

Ilinca Băcilă [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Atunci când ne-a reprezentat la Kiev, Ilinca Băcilă a fost extrem de lăudată pentru calitățile vocale deosebite și show-ul pe care l-a pus în scenă, alături de Alex Florea. De atunci au trecut aproximativ 5 ani, iar Ilinca ne-a spus, în premieră, dacă îi este dor să revină pe marea scenă Eurovision. Imediat după terminarea finalei, artista a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a fost mai sinceră ca niciodată.

"Mi-e dor, în fiecare an când sunt alături de cei care mă urmează, dar în același timp, simt că am o datorie față de mine și de România să nu mă duc înapoi, doar din dorul pe care îl am, până când nu am o piesă care face mai bine decât ce am făcut eu atunci. Toată lumea mă întreabă "De ce nu te duci?", iar eu le spun "Oameni buni, vă fac un serviciu. Nu am nicio piesă bună acum". Când o să o am o să merg, cu siguranță.", a mărturisit Ilinca Băcilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Intră în vigoare pe 11 martie: E din ce în ce mai rău!- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022, primele declarații pentru WOWbiz, după ce a câștigat finala: "Nu înțeleg foarte mult din ce se întâmplă"

De ce nu s-a mai calificat România în finală la Eurovision?

Ilinca Băcilă și reporter WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Anul 2017 a fost unul dintre cei mai de succes, atunci când ne-am prezentat la Eurovision, datorită performanței la nivel înalt a Ilincăi Băcilă și Alex Florea.

Anul acesta, Ilinca s-a alăturat echipei de selecție naționale, în rolul de gazdă, în camera verde, unde întreținea o atmosferă plăcută în culise, alături de concurenți.

De câțiva ani, România a participat la Eurovision, dar fără să fie calificată în etapa finală. De-a lungul timpului, toată lumea s-a întrebat de ce, având în vedere feedback-ul pozitiv primit din partea publicului. Ilinca Băcilă, având experiență în ceea ce privește acest concurs, și-a dat cu părerea și a spus care a fost problema principală.

"Nu știu ce să zic, au fost alți reprezentanți în anii trecuți pe care i-am susținut, cum ar fi Ester Peony, de exemplu, căreia cred că i-a lipsit puțin show-ul și nu doar ei. Fanii Eurovision sunt oameni care vor să vadă explozie, artificii, să orbească în timpul prestației tale, vor lucururi mai pline, un show plin și poate că asta a lipsit României în ultimii ani, pentru că interpreții au fost buni, piesele au fost bune, dar cred că asta era, explozia, ceea ce WRS are și asta mă face să cred că va face o treabă bună.", a declarat Ilinca Băcilă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.