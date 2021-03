EXCLUSIV Diana Pârvu si Sergiu Negotiu Piloff, emoționați despre venirea pe lume a fetitei lor! Cum se simte viitoarea mămică: „Nu am voie să...”

In articol:

Diana Pârvu si Sergiu Negotiu Piloff, realizatorul rubricii “Test de vedeta” de la Kanal D, se pregătesc intens pentru momentul în care vor deveni părinți. În luna aprilie a acestui an, cei doi își vor cunoaste minunea, motiv pentru care pregătirile sunt la ordinea zilei.

„Eu sunt un fel de MOMZILA, vreau să am totul pregătit și în control atunci când vine acasă. Așa că nu am putut să dorm noaptea până nu am văzut căruțul, scoica, pătuțul și măsuța de înfășat acasă, montate și puse la locul lor”, ne-a declarat Diana Pârvu.

„Știți cum e să vii acasă și să mai găsești o cutie de desfăcut și de montat? Sunt deja un mic meșter în devenire. Totul pentru fii-mea. Ca să nu mai zic de hăinuțe, e o nebunie cu roz și alb la noi. Când am mers să luăm primele hăinuțe ne simțeam ca niște începatori, măsurile ne-au dat mari bătăi de cap și încă avem emoții că nu am ales măsura potrivită”, a declarat Sergiu Negotiu Piloff, pentru WOWBIZ.

Diana Pârvu și Sergiu Negotiu Piloff vor deveni părinți în luna aprilie a acestui an

Noi detalii despre starea de sănătate a graviduței Diana Pârvu

Sarcina Dianei nu a fost una ușoară, dar totul e bine când se termină cu bine. Imediat după Crăciun, Diana Pârvu a fost operată de urgență. Acum, viitoarea mămică nu are voie să facă efort deloc.

„Am avut acel cerclaj de Craciun iar acum nu am voie sa fac deloc efort. Mai ales ca mai am putin pana nasc sunt atent supravegheata de medicul meu, Ciprian Morariu, pentru ca si dupa cerclaj colul are tendinta sa se scurteze si trebuie sa am mare grija. Daca ies pana la paine e pe ceas, nu mai mult de 15 minute-20”, ne-a declarat Diana Parvu.

Legat de camera micuței, Diana Pârvu și Sergiu Negotiu Piloff nu s-au grăbit cu privire la acest aspect. Pentur încpeut, fetița va dormi în camera lor. „Nu încă, am amenajat lângă patul nostru colțișorul ei. Nu cred că vom fi pregătiți să o lăsăm să doarmă singură la început”, a mai adăugat viitoarea mămică.