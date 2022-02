EXCLUSIV! Dinu și Deea Maxer fac echipă și acasă și în afaceri! Numai ea aduce 3000 de euro lunar, dar nici artistul nu se lasă: "Și eu sunt în echipa ei și am deja venituri"

In articol:

Dinu și Deea Maxer formează un cuplu minunat, foarte apreciat de public. De profesie sunt artiști, dar o dată cu pandemia, au încercat să găsească soluții pentru a aduce în continuare câștiguri bune în casă.

Dinu Maxer face echipă cu soția lui în afaceri

Se pare că Deea este cea inventivă și astfel, oficial, a intrat în lumea afacerilor.

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]

Recent, Deea Maxer a început să activeze în industria afacerilor cu produse cosmetice. Se pare că are succes în această activitate, devenind un model pentru fetele și femeile pasionate de beauty și îngrijire corporală. Dinu Maxer, soțul ei, a declarat în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, ce părere are despre ocupația Deei din prezent, dar și câți bani aduc în casă, împreună, din afacerea cu cosmetice.

"Sunt foarte mândru de soția mea! Faptul că Deea a reușit în acest sistem este prin faptul că este foarte încântată și de produse, adică nu e o simplă reclamă, gen influencer. Suma pe care o aduce în casă este de 3000 de euro, dar nu numai Deea câștigă banii ăștia, are o echipă sub ea și inclusiv eu, care sunt în echipa ei, fiindcă mi s-a părut un sistem foarte inteligent făcut, inclusiv eu, luna asta, am venituri, nu care ating miile de euro, dar e bine. Suntem 3-4 oameni care câștigăm peste 1000 de lei pe lună. În momentul ăsta pot să spun că a devenit o afacere de familie, în care m-am implicat și eu de astăzi 100%.", a dezvăluit Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Dinu Maxer, adevărul despre afacerea cu cosmetice a Deei

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]

Contextul pandemic nu e o problemă pentru familia Maxer. Dinu și Deea găsesc mereu o soluție pentru a aduce bani în casă, dar, în același timp, să își bucure și fanii. În acest sens, Deea Maxer a decis să intre în lumea afacerilor și să se ocupe cu evaluarea și vânzare de produse cosmetice și de îngrijire.

Aceasta nu lucrează singură, ci, mai nou, are și un ajutor de nădejde, pe soțul ei, Dinu Maxer, care o ajută să fie un exemplu pentru comunitatea ei sau pur și simplu fete și femei pasionate de make-up și marketing. Astfel, Dinu ne-a explicat în amănunt ce presupune activitatea loc zilnică și cât de profitabilă e.

"Această reorientare de carieră a venit din cauza lipsei de activitate artistică. Noi avem un reality show, Andreea are o piesă în promovare acum. Adică sunt și mici venituri din drepturile de autor, dar sunt sume mici. Noi nu am oprit de tot activitatea artistică. În continuare activăm, dar acum cu pandemia nu mai ai cum. Este o oprortunitate care i s-a deschis Deei și care la rândul ei, o deschide și oamenilor interesați, oameni care au rămas fără loc de muncă și își doresc să facă bani în acest sistem MLM (Multi Level Marketing). E ridicat la un nivel superior față de ce se întâmplă la firmele concurente. Oamenii pot lucra alături de noi și îi ajutăm, chiar dacă nu au studii de marketing.

E ca un fel de școală, e gratuit ce îi învăț. Deea a făcut proiectul ăsta în rimul rând pentru mame, mame casnice, singure, femei care și-au pierdut locul de muncă, femeile din comunitatea ei, care au nevoie de un venit suplimentar. Dacă ea a reușit să câștige bani și fetele care au învățat-o să facă bani din vânzarea asta de produse cosmetice, îngrijire, acum la rândul ei ajută și ea, asta e idee până la urmă. Pe lângă faptul că are rezultat și câștigă bani, a vrut să le ajute și pe ele. Deja sunt rezultate în echipa ei, inclusiv eu, plus alte câteva colege, după o lună de activitate cu Deea, deja își iau primele salarii.", a precizat Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

