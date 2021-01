Faimoșii au pierdut jocul de imunitate! Lovitură dură pentru vedetete de la Survivor România

In articol:

Războinicii și Faimoșii de la Survivor România au luptat cu toate forțele pentru câștiga jocul de imunitate. Deși, la un moment dat, scorul era de 8 la 3 în favoarea echipei albastre, vedetele din Republica Dominicană nu s-au lăsat înfrânte ușor, ci au dat totul pe traseu pentru a nu pierde un mebru

al echipei.

Din păcate, eforturile Faimosilor nu au fost îndeajuns, căci meciul pentru imunitate de la Survivor România 2021 s-a terminat cu scorul de 10 la 8 în favoarea Războinicilor.

Războinicii de la Survivor, primele reacții după ce au câștigat meciul

"Jocul de imunitate s-a incheiat cu victoria Razboinicilor cu 10-8. Vreau sa felicit ambele echipe",a spus prezentatorul Survivor România, Daniel Pavel.

„Din fericire am castigat. Am venit montati pentru a castiga. Nu am mai vrut tensiunea de eliminare, sa nominalizam. Este destul de greu acolo si te dezbina ca echipa. Suntem niste oameni foarte destepti si vedem strategia in orice joc”,a spus Sorin de la Războincii.

Citeste si:Faimoasele de la Survivor, uimite de Costi Ioniță! Artistul meditează complet gol, de față cu colegele: "Cum să te pui în cap, dezbrăcat, să-ți atârne toate chestiile invers..."

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro

Citeste si:Survivor România. Răsturnare de situație în echipa Faimoșilor! „Am o gașcă de ignoranți, de disperați”

„Sunt fericita si pentru mine si pentru echipa mea. Sunt suparata pe mine ca nu m-a avantajat finalul. Suntem bine momentan”,a spus și Andreea.

„Mă bucur! Felicitari si Faimoșilor, credeam ca ajungem la ștafeta”,a spus și Roxana de la Războinici.

Faimoșii, primele declarații după ce au pierdut jocul de imunitate la Survivor

„Domnul Dan, ma bucur ca am pierdut la un scor acceptabil. Pentru ca ultimele meciuri le-am pierdut la un scor rusinos pentru noi”,a spus Faimosul Culiță Sterp.

„Ma bucur foarte mult ca am adus punct pentru echipa mea. Ma bucur ca toti am fost foarte buni, sper ca data viitoare sa castigam”,a declarat și Georgiana, cea mai nouă concurentă din echipa Faimoșilor.

„Astazi am fost mai uniti ca niciodata. Simt ca mi-am depasit foarte multe frici si limite. Abia de acum incepe sa devenim mai legati si sa dam ce e mai bun pe traseu”,a spus și Alexandra Stan.

„Am fost foarte buni, ma bucur ca m-am prins de niste mici secrete”,a adăugat Jador.