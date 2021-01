Fetița de 7 ani a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală rară! Micuța s-a putut lupta cu boala doar câteva luni

In articol:

La vârsta de șase ani, Edie Jackson a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală rară, cunoscută sub numele de Glioma pontin difuz intrinsec. După ce părinții ei au văzut că are un strabism în ochiul stâng au decis să meargă cu ea la un control. Lois şi Craig le-au spus medicilor că fetița lor are vedere dublă.

Tumora cerebrală a fost descoperită în timpul unui RMN la spitalul Princess Alexandra din Harlow. Povestea dureroasă a atras atenția inclusiv vedetelor care s-au implicat în strângerea de fonduri pentru a-i oferi șansa de a putea merge la un spital din New York. Mai mult decât atât, după ce părinții lui Edie au făcut un anunț public pentru ajutor, au fost lansate mai multe campanii pentru a finanța tratamentele.

Edie Jackson s-a stins din viață

Edie Jackson a reușit să urmeze tratamentul puternic bazat pe chimioterapie în Statele Unite. Cu toate astea, Edie s-a stins din viață, după ce a pierdut lupta cu una dintre cele mai rare forme de cancer . Mătușa sa a făcut anunțul pe pagina de Facebook Edie's Fight.

Edie Jackson a reușit să urmeze tratamentul puternic bazat pe chimioterapie[Sursa foto: Facebook]

„Cu o tristețe de nedescris, dar cu un profund sentiment de mândrie vă scriem pentru a vă spune că Edie, prințesa noastră războinică și cea mai curajoasă fată pe care o cunoaștem, a murit, înconjurată de familia ei iubitoare, la ora 17:30 ieri. Suntem triști pentru că nu mai este alături de noi, dar cei șapte ani de amintiri frumoase alături de ea vor dăinui mereu. Suntem mândri de viaţa pe care a avut-o şi de toate lucrurile frumoase pe care ni le-a lăsat ca amintiri. Edie a unit cea mai uimitoare comunitate în jurul unei cauze importante și vrem să vă mulțumim tuturor pentru sprijinul și forța pe care ni le-ați arătat, nu am fi putut să ajungem până aici fără voi. Edie are pentru totdeauna șapte ani. Nu va fi uitată niciodată. Vom avea nevoie de ceva timp pentru a procesa această veste şi vă vom anunţa toate detaliile în legătură cu înmormântarea ei pentru a putea aduce un omagiu. Durerea lasă o rană în inimă pe care nimeni nu o poate vindeca, dragostea lasă o amintire pe care nimeni nu o poate fura”.

De asemenea, sute de oameni au adus un omagiu după moartea micuţei pe pagina de Facebook Edie's Fight.

„Ai fost o inspirație și o luptătoare pe care nu o vom uita niciodată/„Inima și gândurile mele se îndreaptă către familia incredibil de uimitoare, curajoasă și puternică a lui Edie, care a făcut tot ce le stătea în putință pentru a o ajuta să lupte cu asta” au fost doar câteva dintre mesajele postate.

Edie Jackson[Sursa foto: Facebook]